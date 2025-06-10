"Математика на НМТ "убивает" шанс художников на высшее образование": украинцы устроили дискуссию

Продолжается основная сессия национального мультитеста в 2025 году. Участники сдают тестирование по четырем предметам в течение одного дня.

Три предмета являются обязательными, а один – на выбор. Почему участники НМТ, которые стремились поступать на художественную специальность, возмущены и что думают о ситуации украинцы, рассказывает 24 Канал.

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Что говорят участники НМТ и их родители

В этом году среди обязательных предметов НМТ также есть математика. При этом результаты тестирования нужно подавать и для поступления на художественные и спортивные специальности. Часть украинцев откровенно не понимала, почему будущим художникам надо сдавать математику.

На днях Ольга Матушенко – мать нынешней абитуриентки – пожаловалась на то, что математика перечеркнула шансы ее ребенка на поступление в вуз Украины в этом году из-за провала математики на НМТ, "в которой абсолютно не нуждаются в ее будущей профессиональной деятельности". Хотя девушка закончила немало дополнительных профильных курсов.

Моя дочь – художница. С детства она мечтала рисовать мультики и шла к своей цели. Окончила Киевский государственный художественный лицей по классу "живопись". Она талантливая, трудолюбивая, имеет за плечами годы рисования, безумное вдохновение и мечту получить высшее художественное образование. В Украине. Но она НЕ МОЖЕТ этого сделать,

– написала женщина.

И добавила, что ее дочь готовилась к НМТ с репетиторами и решала все тренировочные тесты на проходные баллы.

Стресс, воздушные тревоги, ребенок плывет от нагрузки – четыре экзамена в один день,

– написала госпожа Ольга.

Она заявляет о барьерах для поступающих там, где должна быть поддержка. Так, по словам женщины, государство теряет целое поколение художников.

Мой ребенок хочет быть художницей. Она патриот. Она заслуживает это право в Украине. Но вместо этого – вынуждена паковать чемоданы. И разве только она?

– заявила женщина.

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Что говорят украинцы

Мнения украинцев относительно математики на НМТ разделились.

Госпожа Тамара пишет: дочь подруги старалась, год работала с репетитором. Но в школе у них математику практически не преподавали, плюс стресс на экзамене, ну и вот – девушка не сдала этот предмет.

Такая же беда у скрипачей и певцов, у всех остальных творческих специальностей. Дети с блеском проходят творческий конкурс, но заваливают математику,

– отмечает женщина.

Филипп Духлий в свою очередь напомнил: проходной балл по математике – 5 баллов из 32. Он считает, что это очень лояльные условия и, чтобы не сдать этот предмет, "не просто надо было плохо учиться, но и тупо забить на предмет".

Можно говорить о стрессе, войну и вот все, но 88% детей, прошедших порог в 5 баллов в прошлом году, – они живут в каких-то других условиях?,

– спросил он.

Он считает, что человеку, который не может сдать НМТ на минимальные 5 баллов, не нужно высшее образование.

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Что говорят эксперты

Образовательный эксперт Иванна Коберник также высказалась об этой "трехглавой проблеме ВНО/НВТ". Она напомнила: ВНО до сих пор существует в Украине из-за культуры университетской коррупции.

И добавила: с момента, когда тест по математике на НМТ сделали обязательным для всех – постоянно идут противостояния, правильно это или нет. Мол, для чего художникам или спортсменам косинусы или логарифмы.

Конкретно это обвинение – манипуляция. Ни в один художественный или спортивный вуз Украины не нужен уровень сдачи теста по математике на высокий балл. Вес его минимальный при поступлении, обычно коэффициент 0,2. То есть фактически достаточно лишь преодолеть порог "сдал – не сдал". Для этого надо правильно решить всего 5 задач,

– говорит Коберник.

При этом эксперт вспомнила о ситуации с выпускницей, которая провалила математику и не сможет в этом году поступить в вуз Украины.

Абитуриентов, которые будут поступать на художественные специальности, только сотни по всей Украине. Почему для них нельзя сделать исключение и не учитывать сертификаты по математике – я не знаю,

– добавляет Коберник.

При этом считает: в жизни бывают ситуации, когда стресс или случайность помешала показать лучший результат. Это также опыт, который надо уметь переживать. А не обвинять ребенка или всю систему.

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Почему математика является обязательным предметом НМТ

Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко ранее сообщала, почему математику сделали обязательным предметом на НМТ. По ее словам, математика – это и об анализе, и о способности сконструировать логический ход мыслей.

Нет сейчас в науке и в высшем образовании тех дисциплин или предметов, которые не касались бы работы с данными аналитики, работы с таблицами, диаграммами, схемами, процентами. В каждой науке вы будете использовать тот инструмент, которым является математика,

– говорит она.

По словам руководительницы УЦОКО, математика – это язык науки, поэтому она однозначно нужна школьникам.