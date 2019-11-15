Медиаграмотность предлагают сделать новым предметом на ВНО
Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский предложил расширить программу ЗНО. Возможным дополнительным предметом может стать медиаграмотность.
Свое предложение Владимир Бородянский заявил во время публичной дискуссии под названием: "Свобода слова, защита журналистов и информационного пространства Украины от дезинформации".
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Мы считаем, что страна, которая находится в эпицентре такой мощной информации войны, как наша, должна заниматься этим вопросом (медиаграмотности), начиная со школы,
– рассказал министр культуры, молодежи и спорта.
Чиновник заявил, что инициативу еще не обсуждали с министерством образования. По его мнению, в условиях информационной войны, каждый гражданин должен ориентироваться в информационном пространстве.
ВНО – очень мощный инструмент в этом случае. Но его нужно осторожно использовать, и мы это тоже понимаем. Поэтому пока это только идея – не более и не менее того,
– объяснил свое мнение Владимир Бородянский.
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Какие предметы существуют в программе ЗНО сейчас?
- в 2020 году в Украине выпускники школ обязательно сдают 3 предмета;
- всего можно зарегистрироваться на экзамены по 11 предметам;
- весь список предметов: украинский язык и литература, история, математика, химия, физика, биология, география, английский, испанский, немецкий и французский языки.