Медиаграмотность предлагают сделать новым предметом на ВНО

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Бородянский считает, что украинцев нужно учить медиаграмотности еще в школе / Лига новости

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский предложил расширить программу ЗНО. Возможным дополнительным предметом может стать медиаграмотность.

Свое предложение Владимир Бородянский заявил во время публичной дискуссии под названием: "Свобода слова, защита журналистов и информационного пространства Украины от дезинформации".

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Мы считаем, что страна, которая находится в эпицентре такой мощной информации войны, как наша, должна заниматься этим вопросом (медиаграмотности), начиная со школы,
– рассказал министр культуры, молодежи и спорта.

Чиновник заявил, что инициативу еще не обсуждали с министерством образования. По его мнению, в условиях информационной войны, каждый гражданин должен ориентироваться в информационном пространстве.

ВНО – очень мощный инструмент в этом случае. Но его нужно осторожно использовать, и мы это тоже понимаем. Поэтому пока это только идея не более и не менее того,
объяснил свое мнение Владимир Бородянский.

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Какие предметы существуют в программе ЗНО сейчас?

  • в 2020 году в Украине выпускники школ обязательно сдают 3 предмета;
  • всего можно зарегистрироваться на экзамены по 11 предметам;
  • весь список предметов: украинский язык и литература, история, математика, химия, физика, биология, география, английский, испанский, немецкий и французский языки.
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Учеба Министерство культуры, молодежи и спорта Министерство образования Украины ВНА Школа Образование в Украине
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