14:32
21 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
30°C 17°C
  • среда
    23°C 15°C
  • четверг
    24°C 11°C
  • пятница
    28°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Свадебный генерал Путин. Экономия туалетной бумаги
Вєсті Кремля
21:47, 20 августа
Вести.UA. Страшное пополнение Рабиновича. Ляшко VS Брэд Питт
Вєсті.UA
20:58, 20 августа
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, 17 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

ВНО по математике станет обязательным

86 Читати новину українською
ВНО по математике станет обязательным
ВНО по математике станет обязательным / Фото из открытых источников

С 2020 года для всех школьников ВНО по математике станет обязательным. Причиной такого решения стали плохие результаты тестирования этого года.

Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины, перед ТСН.

Читайте также: ТОП-5 интересных фактов вступительной кампании 2018 года

В Министерстве также признали, что украинская методика преподавания математики устарела, ведь почти половина выпускников на ВНО не смогли решить задачу за 8 класс.

В ведомстве заявили, что с осени заставят учителей давать ученикам лучшие знания по математике и ужесточат требования к квалификации учителей.

Напомним, в августе вступительная кампания для украинских абитуриентов подходит к финалу. Поступающие на специалиста на базе 11 и 9 классов до середины августа уже получат ответ – студентами какого вуза они станут.

Теги: Новости Украины Министерство образования и науки Украины студенты ВНА
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
В Украине задержали криминального авторитета Сумбата Тбилисского
 11 марта , 12:00
Патриотический рекорд установили на Донбассе
 10 сентября 2016 , 22:52
Полузащитник "Динамо" подписал новый контракт с клубом
 19 декабря 2016 , 14:10
Маркевич может работать в турецком клубе, тренер попросил два трансфера
 20 апреля 2017 , 12:23
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук