С 2020 года для всех школьников ВНО по математике станет обязательным. Причиной такого решения стали плохие результаты тестирования этого года.

Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины, перед ТСН.

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В Министерстве также признали, что украинская методика преподавания математики устарела, ведь почти половина выпускников на ВНО не смогли решить задачу за 8 класс.



В ведомстве заявили, что с осени заставят учителей давать ученикам лучшие знания по математике и ужесточат требования к квалификации учителей.

Напомним, в августе вступительная кампания для украинских абитуриентов подходит к финалу. Поступающие на специалиста на базе 11 и 9 классов до середины августа уже получат ответ – студентами какого вуза они станут.