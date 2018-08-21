З 2020 року для всіх школярів ЗНО з математики стане обов’язковим. Причиною такого рішення стали погані результати тестування цього року.

Про це повідомило Міністерство освіти та науки України, передє ТСН.

Читайте також: ТОП–5 цікавих фактів вступної кампанії 2018 року

У Міністерстві також визнали, що українська методика викладання математики застаріла, адже майже половина цьогорічних випускників на ЗНО не змогли вирішити задачу за 8 клас.

У відомстві заявили, що з осені змусять вчителів давати учням кращі знання з математики і посилять вимоги до кваліфікації вчителів.

Нагадаємо, у серпні вступна кампанія для українських абітурієнтів добігає до фіналу. Вступники на спеціаліста на базі 11 та 9 класів до середини серпня уже отримають відповідь – студентами якого вишу вони стануть.