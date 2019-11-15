Медіаграмотність пропонують зробити новим предметом на ЗНО

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський запропонував розширити програму ЗНО. Можливим додатковим предметом може стати медіаграмотність.

Свою пропозицію Володимир Бородянський висловив під час публічної дискусії під назвою: "Свобода слова, захист журналістів та інформаційного простору України від дезінформації".

Схоже: Підготовка до ЗНО-2020: дати проведення та які предмети потрібні для вступу

Ми вважаємо, що країна, яка перебуває в епіцентрі такої потужної інформації війни, як наша, повинна займатися цим питанням (медіаграмотності), починаючи зі школи,

– розповів міністр культури, молоді та спорту.

Посадовець заявив, що ініціативу ще не обговорювали з міністерством освіти. На його думку, в умовах інформаційної війни, кожен громадянин повинен орієнтуватись в інформаційному просторі.

ЗНО – дуже потужний інструмент у цьому випадку. Але його треба обережно використовувати, і ми це теж розуміємо. Тому поки це лише ідея – не більше й не менше того,

– пояснив свою думку Володимир Бородянський.

Вам буде цікаво: ЗНО з математики стане обов'язковим

Які предмети існують в програмі ЗНО зараз?