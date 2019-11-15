Медіаграмотність пропонують зробити новим предметом на ЗНО
Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський запропонував розширити програму ЗНО. Можливим додатковим предметом може стати медіаграмотність.
Свою пропозицію Володимир Бородянський висловив під час публічної дискусії під назвою: "Свобода слова, захист журналістів та інформаційного простору України від дезінформації".
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Ми вважаємо, що країна, яка перебуває в епіцентрі такої потужної інформації війни, як наша, повинна займатися цим питанням (медіаграмотності), починаючи зі школи,
– розповів міністр культури, молоді та спорту.
Посадовець заявив, що ініціативу ще не обговорювали з міністерством освіти. На його думку, в умовах інформаційної війни, кожен громадянин повинен орієнтуватись в інформаційному просторі.
ЗНО – дуже потужний інструмент у цьому випадку. Але його треба обережно використовувати, і ми це теж розуміємо. Тому поки це лише ідея – не більше й не менше того,
– пояснив свою думку Володимир Бородянський.
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Які предмети існують в програмі ЗНО зараз?
- в 2020 році в Україні випускники шкіл обов’язково складають 3 предмети;
- всього можна зареєструватись на іспити з 11 предметів;
- весь список предметів: українська мова та література, історія, математика, хімія, фізика, біологія, географія, англійська, іспанська, німецька та французька мови.