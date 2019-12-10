Международный день прав человека: какие права гарантирует школьникам Конституция
10 декабря весь мир отмечает Международный день прав человека. Кроме обязанностей школьники также имеют права, которые гарантированы им Конституцией Украины. Часто не все права обеспечиваются в полной мере.
О праве на образование для каждого гражданина Украины еще раз напомнил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев на своей странице в фейсбук.
Больше об этом: В Украине начинает работать офис образовательного омбудсмена
Образование должно быть бесплатным, хотя бы начальное и общее. Начальное образование должно быть обязательным, техническое и профессиональное образование – общедоступным, а высшее образование одинаково доступным для всех на основе способностей каждого,
– напомнил образовательный омбудсмен.
Какие еще права гарантирует Конституция в образовательной сфере?
- свободное формирование политических и мировоззренческих убеждений;
- индивидуальную образовательную траекторию (свободный выбор учебных заведений, учебных дисциплин, методов и средств обучения);
- справедливое и объективное оценивание результатов обучения;
- безопасные и безвредные условия обучения, содержания и труда;
- уважение человеческого достоинства и защиту от унижения чести и достоинства, дискриминации по любому признаку;
- бесплатные учебники и пособия, в том числе и в электронном формате;
- отдых, каникулы, внешкольную деятельность.
Полный перечень всех прав и обязанностей ребенка по ссылке.
Для защиты прав необходимо их знать, поэтому хотим ознакомить или напомнить вам о правах участников образовательного процесса,
– пояснил Сергей Горбачев.
Если ваши права или вашего ребенка нарушаются работниками и/или другими участниками образовательной сферы, можно обратиться за помощью в офис образовательного омбудсмена.
К слову: Эффект "Первых ласточек": украинские школьники в 6 раз больше звонят на "горячую линию"
Сколько в Украине в целом школьников? Более 4 миллионов школьников учились в заведениях среднего школьного образования Украины в 2019 году.
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