Когда в Украине заработает офис образовательного омбудсмена: известна дата

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Когда в Украине заработает офис образовательного омбудсмена – дата
Сергей Горбачев вошел в историю / МОН

Служба образовательного омбудсмена в Украине планирует начать свою работу уже 4 ноября. Омбудсмен будет отвечать за соблюдение прав получателей образования.

Сейчас каждый желающий может направить обращение к омбудсмену. Об этом рассказал Сергей Горбачев, которого назначили на эту должность.

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Министр образования Анна Новосад пояснила, что новосозданная служба должна решать конфликты, с которыми сталкиваются получатели образования.

Мы надеемся, что служба оправдает возлагаемые на нее обязанности и станет еще одной площадкой для общения с учениками, студентами, их родителями, педагогами и учеными,
– рассказала Анна Новосад.

Предусмотрено, что омбудсмен будет лично заниматься жалобами от граждан.

Подробнее ознакомиться с функциями омбудсмена или же написать жалобу можно на официальном сайте.

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Кто такой образовательный омбудсмен?

  • лицо, уполномоченное правительством Украины обеспечивать гражданам соблюдение их прав в сфере образования;
  • первым и действующим омбудсменом является Сергей Горбачев;
  • обязан рассматривать обращения граждан в сфере образования.
Теги: Учеба Образование в Украине Ганна Новосад Министерство образования Украины
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