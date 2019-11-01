Когда в Украине заработает офис образовательного омбудсмена: известна дата
Служба образовательного омбудсмена в Украине планирует начать свою работу уже 4 ноября. Омбудсмен будет отвечать за соблюдение прав получателей образования.
Сейчас каждый желающий может направить обращение к омбудсмену. Об этом рассказал Сергей Горбачев, которого назначили на эту должность.
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Министр образования Анна Новосад пояснила, что новосозданная служба должна решать конфликты, с которыми сталкиваются получатели образования.
Мы надеемся, что служба оправдает возлагаемые на нее обязанности и станет еще одной площадкой для общения с учениками, студентами, их родителями, педагогами и учеными,
– рассказала Анна Новосад.
Предусмотрено, что омбудсмен будет лично заниматься жалобами от граждан.
Подробнее ознакомиться с функциями омбудсмена или же написать жалобу можно на официальном сайте.
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Кто такой образовательный омбудсмен?
- лицо, уполномоченное правительством Украины обеспечивать гражданам соблюдение их прав в сфере образования;
- первым и действующим омбудсменом является Сергей Горбачев;
- обязан рассматривать обращения граждан в сфере образования.