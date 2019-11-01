Когда в Украине заработает офис образовательного омбудсмена: известна дата

Служба образовательного омбудсмена в Украине планирует начать свою работу уже 4 ноября. Омбудсмен будет отвечать за соблюдение прав получателей образования.

Сейчас каждый желающий может направить обращение к омбудсмену. Об этом рассказал Сергей Горбачев, которого назначили на эту должность.

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Министр образования Анна Новосад пояснила, что новосозданная служба должна решать конфликты, с которыми сталкиваются получатели образования.

Мы надеемся, что служба оправдает возлагаемые на нее обязанности и станет еще одной площадкой для общения с учениками, студентами, их родителями, педагогами и учеными,

– рассказала Анна Новосад.

Предусмотрено, что омбудсмен будет лично заниматься жалобами от граждан.

Подробнее ознакомиться с функциями омбудсмена или же написать жалобу можно на официальном сайте.

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Кто такой образовательный омбудсмен?