В Минобразования хотят адаптировать ВНО под шрифт Брайля

Министерство образования предлагает адаптировать три программы ВНО для людей с глубоким нарушением зрения. Документ доступен для общественного обсуждения.

Нововведение предлагается для тех, кто получал образование в школе с помощью шрифта Брайля. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте МОН.

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История Украины, биология и математика должны стать первыми предметами, ВНО из которых можно будет сдать с помощью шрифта Брайля.

Документ доступен для обсуждения. Предложения и замечания можно прислать до 10 ноября на почту: [email protected]

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Що таке шрифт Брайля?

точечный шрифт, используемый для письма и чтения людьми с нарушениями зрения;

разработчик Луис Брайль;

шрифт состоит из 6 точек;

каждая из точечных комбинаций имеет свою букву-аналог в алфавите.

Сколько в Украине людей с нарушением зрения?

В Украине официальной статистики по количеству людей с нарушениями зрения нет. По неофициальным данным это примерно 100 тысяч человек, из них более 10 тысяч – дети.