В Минобразования хотят адаптировать ВНО под шрифт Брайля

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ВНО в Украине должно стать более инклюзивным
ВНО в Украине должно стать более инклюзивным / Zmina

Министерство образования предлагает адаптировать три программы ВНО для людей с глубоким нарушением зрения. Документ доступен для общественного обсуждения.

Нововведение предлагается для тех, кто получал образование в школе с помощью шрифта Брайля. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте МОН.

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История Украины, биология и математика должны стать первыми предметами, ВНО из которых можно будет сдать с помощью шрифта Брайля.

Документ доступен для обсуждения. Предложения и замечания можно прислать до 10 ноября на почту: [email protected]

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Що таке шрифт Брайля?

  • точечный шрифт, используемый для письма и чтения людьми с нарушениями зрения;
  • разработчик Луис Брайль;
  • шрифт состоит из 6 точек;
  • каждая из точечных комбинаций имеет свою букву-аналог в алфавите.

Сколько в Украине людей с нарушением зрения?
В Украине официальной статистики по количеству людей с нарушениями зрения нет. По неофициальным данным это примерно 100 тысяч человек, из них более 10 тысяч – дети.

Теги: Школа Учеба Здоровье глаз Рейтинг ВНО
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