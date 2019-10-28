У Міносвіти хочуть адаптувати ЗНО під шрифт Брайля

Міністерство освіти пропонує адаптувати три програми ЗНО для осіб з глибоким порушенням зору. Документ доступний для громадського обговорення.

Нововведення пропонується для тих, хто здобував освіту в школі з допомогою шрифту Брайля, відповідний документ опублікований на офіційному сайті МОН.

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Історія України, біологія та математика повинні стати першими предметами, ЗНО з яких можна буде скласти з допомогою шрифту Брайля.

Документ доступний до обговорення. Пропозиції та зауваження можна надіслати до 10 листопада на пошту: [email protected]

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Що таке шрифт Брайля?

крапковий шрифт, використовується для письма та читання людьми з вадами зору;

розробник Луїс Брайль;

шрифт складається з 6 крапок;

кожна з крапкових комбінацій має свою літеру-відповідник в алфавіті.

Скільки в Україні людей з порушенням зору?В Україні офіційної статистики щодо кількості людей з порушеннями зору немає. За неофіційними даними це приблизно 100 тисяч людей, з них понад 10 тисяч – діти.