Коли в Україні запрацює офіс освітнього омбудсмена: відома дата
Служба освітнього омбудсмена в Україні планує почати свою роботу вже 4 листопада. Омбудсмен відповідатиме за дотримання прав здобувачів освіти.
Зараз кожен охочий може направити звернення до омбудсмена. Про це розповів Сергій Горбачов, якого призначили на цю посаду.
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Міністерка освіти Ганна Новосад пояснила, що новостворена служба повинна вирішувати конфлікти, з якими стикаються здобувачі освіти.
Ми сподіваємось, що служба виправдає покладені на неї обов'язки та стане ще одним майданчиком для спілкування з учнями, студентами, їхніми батьками, педагогами та науковцями,
– розповіла Ганна Новосад.
Передбачено, що омбудсмен буде особисто займатися скаргами від громадян.
Детальніше ознайомитись із функціями омбудсмена або ж написати скаргу можна на офіційному сайті.
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Хто такий освітній омбудсмен?
- особа уповноважена урядом України забезпечувати громадянам дотримання їхніх прав у сфері освіти;
- першим і чинним омбудсменом є Сергій Горбачов;
- зобов'язаний розглядати звернення громадян в сфері освіти.