Коли в Україні запрацює офіс освітнього омбудсмена: відома дата

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Коли в Україні запрацює офіс освітнього омбудсмена – дата
Сергій Горбачов увійшов в історію / МОН

Служба освітнього омбудсмена в Україні планує почати свою роботу вже 4 листопада. Омбудсмен відповідатиме за дотримання прав здобувачів освіти.

Зараз кожен охочий може направити звернення до омбудсмена. Про це розповів Сергій Горбачов, якого призначили на цю посаду.

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Міністерка освіти Ганна Новосад пояснила, що новостворена служба повинна вирішувати конфлікти, з якими стикаються здобувачі освіти.

Ми сподіваємось, що служба виправдає покладені на неї обов'язки та стане ще одним майданчиком для спілкування з учнями, студентами, їхніми батьками, педагогами та науковцями,
– розповіла Ганна Новосад.

Передбачено, що омбудсмен буде особисто займатися скаргами від громадян.

Детальніше ознайомитись із функціями омбудсмена або ж написати скаргу можна на офіційному сайті.

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Хто такий освітній омбудсмен?

  • особа уповноважена урядом України забезпечувати громадянам дотримання їхніх прав у сфері освіти;
  • першим і чинним омбудсменом є Сергій Горбачов;
  • зобов'язаний розглядати звернення громадян в сфері освіти.
Теги: Освіта Освіта в Україні Міністерство освіти України Ганна Новосад
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