Міжнародний день прав людини: які права гарантує школярам Конституція

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Кожен має право на освіту / Вікіпедія

10 грудня весь світ відзначає Міжнародний день прав людини. Окрім обов’язків школярі також мають права, які гарантовані їм Конституцією України. Часто не усі права забезпечуються в повній мірі.

Про право на освіту для кожного громадянина України ще раз нагадав освітній омбудсмен Сергій Горбачов на своїй сторінці у фейсбук.

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Освіта повинна бути безплатною, хоча б початкова і загальна. Початкова освіта повинна бути обов'язковою, технічна і професійна освіта – загальнодоступною, а вища освіта - однаково доступною для всіх на основі здібностей кожного,
– нагадав освітній омбудсмен.

Які ще права гарантує Конституція в освітній сфері?

  • вільне формування політичних та світоглядних переконань;
  • індивідуальну освітню траєкторію (вільний вибір закладів освіти, навчальних дисциплін, методів та засобів навчання);
  • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
  • безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;
  • повагу людської гідності та захист від приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою;
  • безкоштовні підручники та посібники, у тому числі й в електронному форматі;
  • відпочинок, канікули, позашкільну діяльність.

Повний перелік усіх прав та обов’язків дитини за посиланням.

Для захисту прав необхідно їх знати, тому хочемо ознайомити або нагадати вам про права учасників освітнього процесу,
– пояснив Сергій Горбачов.

Якщо ваші права або вашої дитини порушуються працівниками та/чи іншими учасниками освітньої сфери, можна звернутись про допомогу до офісу освітнього омбудсмена.

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Скільки в Україні загалом школярів?Понад 4 мільйони школярів навчались в закладах середньої шкільної освіти України у 2019 році.

 

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Освіта Освіта в Україні Школа Конституція Діти і неповнолітні
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