Міжнародний день прав людини: які права гарантує школярам Конституція
10 грудня весь світ відзначає Міжнародний день прав людини. Окрім обов’язків школярі також мають права, які гарантовані їм Конституцією України. Часто не усі права забезпечуються в повній мірі.
Про право на освіту для кожного громадянина України ще раз нагадав освітній омбудсмен Сергій Горбачов на своїй сторінці у фейсбук.
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Освіта повинна бути безплатною, хоча б початкова і загальна. Початкова освіта повинна бути обов'язковою, технічна і професійна освіта – загальнодоступною, а вища освіта - однаково доступною для всіх на основі здібностей кожного,
– нагадав освітній омбудсмен.
Які ще права гарантує Конституція в освітній сфері?
- вільне формування політичних та світоглядних переконань;
- індивідуальну освітню траєкторію (вільний вибір закладів освіти, навчальних дисциплін, методів та засобів навчання);
- справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
- безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;
- повагу людської гідності та захист від приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою;
- безкоштовні підручники та посібники, у тому числі й в електронному форматі;
- відпочинок, канікули, позашкільну діяльність.
Повний перелік усіх прав та обов’язків дитини за посиланням.
Для захисту прав необхідно їх знати, тому хочемо ознайомити або нагадати вам про права учасників освітнього процесу,
– пояснив Сергій Горбачов.
Якщо ваші права або вашої дитини порушуються працівниками та/чи іншими учасниками освітньої сфери, можна звернутись про допомогу до офісу освітнього омбудсмена.
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Скільки в Україні загалом школярів?Понад 4 мільйони школярів навчались в закладах середньої шкільної освіти України у 2019 році.