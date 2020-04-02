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Министерство образования: отмена ВНО и продление карантина – фейк

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Фейк стал довольно популярным в сообществе педагогов / Nadine Shaabana

Информация об отмене ВНО и продлении карантина до 15 мая является неправдивой. Ранее ненастоящий приказ распространили среди педагогов и родительских комитетов.

Об этом сообщили в министерстве образования и науки Украины на официальной странице в фейсбук.

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Злоумышленники сфальсифицировали приказ об отмене ВНО из-за якобы изданного указа о продлении карантина до 15 мая.

Если Правительство примет решение о продлении карантина, Министерство образования и науки сообщит об этом на официальных ресурсах, а также пришлет соответствующие письма местным управлениям образования,
– сообщили в пресс-служба МОН.

Инцидент также прокомментировала исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

Это не просто подделка документа Министерства с моей подписью, это дезинформация наших педагогов, учеников и их родителей, которая может иметь очень негативные последствия. И все это из-за того, что кто-то решил неудачно пошутить,
– подчеркнула чиновница.

По словам Любомиры Мандзий, министерство образования уже обратилось в полицию. Злоумышленникам грозит уголовная ответственность.

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Что на самом деле известно о карантине в Украине?Кабинет министров издал постановление, согласно которому с 12 марта в учреждениях общего и высшего образования, художественных и спортивных школах, детских садах вводят дистанционное обучение. Карантинные мероприятия продлятся до 24 апреля. ВНО планируют провести летом этого года.

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Учеба Карантин в Украине 2020 Любомира Мандзий Министерство образования и науки Украины ВНА Школа Образование в Украине
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