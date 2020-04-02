Міністерство освіти: скасування ЗНО та продовження карантину – фейк
Інформація про скасування ЗНО та продовження карантину до 15 травня є неправдивою. Раніше несправжній наказ поширили серед освітян та батьківських комітетів.
Про це повідомили у міністерстві освіти та науки України на офіційній сторінці у фейсбук.
До слова: Школи самі визначатимуть як завершити навчальний рік, – Міносвіти
Зловмисники сфальсифікували наказ про скасування ЗНО через начебто виданий указ про продовження карантину до 15 травня.
Якщо Уряд ухвалить рішення про продовження карантину, Міністерство освіти і науки повідомить про це на офіційних ресурсах, а також надішле відповідні листи місцевим управлінням освіти, –
повідомили у пресслужбі МОН.
Інцидент також прокоментувала виконувач обов'язків міністра освіти та науки України Любомира Мандзій.
Це не просто підробка документу Міністерства з моїм підписом, це дезінформація наших освітян, учнів та їхніх батьків, яка може мати дуже негативні наслідки. І все це через те, що хтось вирішив невдало пожартувати,
– підкреслила посадовиця.
За словами Любомири Мандзій, міністерство освіти уже звернулося до поліції. Зловмисникам загрожує кримінальна відповідальність.
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Що насправді відомо про карантин в Україні?Кабінет міністрів видав постанову, за якою з 12 березня у закладах загальної й вищої освіти, мистецьких і спортивних школах, дитячих садочках запроваджують дистанційне навчання. Карантинні заходи триватимуть до 24 квітня. ЗНО планують провести влітку цього року.