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Міністерство освіти: скасування ЗНО та продовження карантину – фейк

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Фейк став доволі популярним в спільноті освітян / Nadine Shaabana

Інформація про скасування ЗНО та продовження карантину до 15 травня є неправдивою. Раніше несправжній наказ поширили серед освітян та батьківських комітетів.

Про це повідомили у міністерстві освіти та науки України на офіційній сторінці у фейсбук.

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Зловмисники сфальсифікували наказ про скасування ЗНО через начебто виданий указ про продовження карантину до 15 травня.

Якщо Уряд ухвалить рішення про продовження карантину, Міністерство освіти і науки повідомить про це на офіційних ресурсах, а також надішле відповідні листи місцевим управлінням освіти, –
повідомили у пресслужбі МОН.

Інцидент також прокоментувала виконувач обов'язків міністра освіти та науки України Любомира Мандзій.

Це не просто підробка документу Міністерства з моїм підписом, це дезінформація наших освітян, учнів та їхніх батьків, яка може мати дуже негативні наслідки. І все це через те, що хтось вирішив невдало пожартувати,
– підкреслила посадовиця.

За словами Любомири Мандзій, міністерство освіти уже звернулося до поліції. Зловмисникам загрожує кримінальна відповідальність.

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Що насправді відомо про карантин в Україні?Кабінет міністрів видав постанову, за якою з 12 березня у закладах загальної й вищої освіти, мистецьких і спортивних школах, дитячих садочках запроваджують дистанційне навчання. Карантинні заходи триватимуть до 24 квітня. ЗНО планують провести влітку цього року.

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Любомира Мандзій Міністерство освіти та науки України Карантин в Україні 2020 ЗНО Школа Освіта Освіта в Україні
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