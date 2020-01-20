Министерство образования провалило закупку электронных учебников

Министерство образования и науки Украины прекратило закупать электронные учебники из-за низкого качества учебного материала. В ведомстве планируют сделать еще одну попытку.

О провале эксперимента заявила министр образования Анна Новосад в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

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У нас был такой эксперимент, он завершился и завершился он негативно. Это поучительная история для нас и для системы образования. Скажем так: задумка была правильная – прежде чем внедрять такое популярное словосочетание, как электронный учебник, нужно его пропилотировать,

– пояснила глава МОН.

По словам чиновницы, были закуплены планшеты на тысячу школ. Проблемы возникли уже на стадии закупки, потому что качество учебников было очень низким.

Это нельзя назвать электронными образовательными материалами – это просто какие-то pdf-ки, в которых где-то пристроили звук, где-то фигурку, которая движется, и пытаются нам продать за миллионы гривен,

– рассказала Новосад.

В конце 2019 года процесс закупки остановили, однако его восстановят уже в этом году. Ко второй попытке министерство должно подготовить новые, более жесткие, требования к учебникам.

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