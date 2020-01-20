Новосад против проведения отдельного ВНО по медиаграмотности

Министр образования Украины Анна Новосад не поддерживает проведение отдельного ВНО по медиаграмотности. Проверка знаний по этому предмету должна происходить в составе других предметов.

О своей позиции чиновница рассказала в интервью "Интерфакс-Украина".

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Я не поддерживаю проведение отдельного ВНО по медиаграмотности. Учитывая, что это будет одна из компетенций стандарта (базового образования), то она найдет свое отражение и на ВНО, однако как составляющая других предметов,

– рассказала Анна Новосад.

Также министерство не планирует вводить медиаграмотность как обязательный отдельный предмет.

Если какая-то из школ захочет сделать это (медиаграмотность – 24 канал) отдельным предметом – это будет их право, они смогут делать это через свои образовательные программы. Например, сделать этот предмет выборочным, закон "об общем среднем образовании" это позволяет. Вообще, медиаграмотность можно преподавать на разных предметах от украинского языка до истории,

– пояснила глава МОН.

Ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский предложил расширить программу ВНО, и сделать предмет медиаграмотность обязательным для всех школ.

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Какие предметы на ВНО сдают выпускники украинских школ сейчас?