Новосад проти проведення окремого ЗНО з медіаграмотності

Міністерка освіти України Ганна Новосад не підтримує проведення окремого ЗНО з медіаграмотності. Перевірка знань з цього предмету повинна відбуватись у складі інших предметів.

Про свою позицію посадовиця розповіла в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

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Я не підтримую проведення окремого ЗНО з медіаграмотності. Враховуючи, що це буде одна з компетенцій стандарту (базової освіти), то вона знайде своє відображення і на ЗНО, проте як складова інших предметів,

– розповіла Ганна Новосад.

Також міністерство не планує запроваджувати медіаграмотність як обов'язковий окремий предмет.

Якщо якась зі шкіл захоче зробити це (медіаграмотність – 24 канал) окремим предметом – це буде їх право, вони зможуть робити це через свої освітні програми. Наприклад, зробити цей предмет вибірковим, закон "Про загальну середню освіту" це дозволяє. Взагалі, медіаграмотність можна викладати на різних предметах від української мови до історії,

– пояснила очільниця МОН.

Раніше міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський запропонував розширити програму ЗНО, та зробити предмет медіаграмотність обов'язковим для всіх шкіл.

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Які предмети на ЗНО складають випускники українських шкіл зараз?