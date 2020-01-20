Міністерство освіти провалило закупівлю електронних підручників

Міністерство освіти та науки України припинило закуповувати електронні підручники через низьку якість навчального матеріалу. У відомстві планують зробити ще одну спробу.

Про провал експерименту заявила міністерка освіти Ганна Новосад в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

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У нас був такий експеримент, він завершився, і завершився він негативно. Це повчальна історія для нас і для системи освіти. Скажімо так: задумка була правильна – перш ніж впроваджувати таке популярне словосполучення, як електронний підручник, потрібно його пропілотувати,

– пояснила очільниця МОН.

За словами посадовиці, було закуплено планшети на тисячу шкіл. Проблеми виникли вже на стадії закупівлі, бо якість підручників була дуже низькою.

Це не можна назвати електронними освітніми матеріалами – це просто якісь pdf-ки, до яких десь прибудували звук, де фігурку, яка рухається, і намагаються нам продати за мільйони гривень,

– розповіла Новосад.

Наприкінці 2019 року процес закупівлі зупинили, проте його відновлять вже в цьому році. До другої спроби міністерство повинне підготувати нові, жорсткіші, вимоги до підручників.

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