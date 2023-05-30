Министр образования Лисовой отказался от ученой степени и анонсировал новый закон
Источник:фейсбук Оксена Лисового
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой отказался от ученой степени. Ранее он был обвинен в плагиате в диссертации.
Глава МОН отметил: правительство утвердило механизм добровольного отказа от ученой степени. Такой возможности раньше не было.
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Лисовой отказался от ученой степени
Так, Лисовой решил на себе первым испытывать механизм отказа от ученой степени. Министр при этом уже написал соответствующее заявление.
Со вчера уже не является кандидатом наук. Держаться за формальные для себя статусы не собираюсь. Гораздо важнее реальные дела и действия,
– акцентировал глава МОН.
Также министр анонсировал следующий шаг в становлении новой культуры академической добропорядочности. Это, по его словам, должен быть соответствующий закон. Последний пока на стадии доработки.
В академическом мире научная степень – это о ценности и доверии, а еще о получении (укр. здобуття, а не отримання). Постсоветская культура это несколько искривила, поэтому должны исправить и сформировать новую культуру академической добропорядочности, где будет место только для настоящей последовательной науки. Как военную форму имеют право носить только военные, так и иметь научные степени, по моему мнению, должны только ученые,
– считает Лисовой.
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Оксена Лисового обвинили в плагиате
- 21 марта Верховная Рада Украины назначила на должность министра образования и науки Украины Оксена Лисового.
- Оксен Лисовой – воин, научный работник и директор Малой академии наук.
- Однако нового главу МОН уже успели обвинить в плагиате.
- Речь идет о кандидатской диссертации по философии, которую Лисовой защитил в 2012 году.
- Об истории с плагиатом узнали на фоне положительных отзывов о новоизбранном министре. Впервые это было опубликовано на странице "Украинского движения пацифистов". Эта организация известна тем, что выступает за "мирное окончание войны и права каждого человека на отказ от военной службы". Основателем которой является журналист из Ивано-Франковска Руслан Коцаба. Его обвиняют в госизмене.
- Член образовательного комитета Верховной Рады Наталья Пипа подтвердила то, что в диссертации Лисового есть ошибка. Однако она не столь масштабна, чтобы не назначать автора работы на должность министра, считает Пипа.
- В МАН сообщили, что Оксен Лисовой заявил о своей нулевой толерантности к академической неблагочестии.
- Новоназначенный глава Минобразования утром 23 марта объявил, что подал свою диссертацию на проверку в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования. И заявил, что с нетерпением ждет результатов. При этом добавил, что если в его работе выявят нарушения, откажется от степени кандидата наук.
- Свою диссертацию на проверку подал и глава образовательного Комитета Рады Сергей Бакак.
- В Национальном агентстве по обеспечению качества высшего образования заявили, что получили диссертацию.
- Проверят научные работы до 3 месяцев, заявили в НАОКВО.
- Также глава МОН рассказал, что сейчас формулируют новую идею добропорядочности, новые правила. Какие именно пока не уточнил, но заметил, что в диссертациях будут "предоставлять больше академической свободы университетам".