Минобразования будет гарантировать рабочее место для поступающих в художественные вузы

Министерство образования и науки Украины хочет предоставить право на первоочередное зачисление по государственному заказу для поступающих в учреждения художественного образования. Абитуриенты будут подписывать соглашение о работе в сельской местности.

Отработать в селе или поселке городского типа придется минимум три года, пишет Освита UA.

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В министерстве считают, что принятие проекта постановления поможет удовлетворить "кадровый голод" для художественных заведений в селах. Также такие действия должны поощрить абитуриентов поступать в художественные университеты.

Сейчас идет общественное обсуждение проекта. Продлится до 4 февраля 2020 года. Свои предложения и замечания можно присылать по адресу: [email protected]

Также в Украине планируется реформа художественных школ, по которой ученики будут стремиться посвятить себя искусству.

Мы рассматриваем культуру как элементы образования и хотим, чтобы дети в художественные школы бежали, потому что им там нравится, и школа делает их счастливыми. Мы должны с детства воспитывать человека со всесторонним развитием и широким кругозором,

– рассказала Ирина Подоляк

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Сколько в Украине всего художественных школ?В 2019 году в Украине функционировали 1303 художественные школы.