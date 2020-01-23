Міносвіти гарантуватиме робоче місце для вступників у мистецькі виші

Міністерство освіти та науки України хоче надати право на першочергове зарахування за державним замовленням для вступників до закладів мистецької освіти. Абітурієнти підписуватимуть угоду про роботу у сільській місцевості.

Відпрацювати в селі або селищі міського типу доведеться мінімум три роки, пише Освіта UA.

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У міністерстві вважають, що прийняття проєкту постанови допоможе задовольнити "кадровий голод" для мистецьких закладів у селах. Також такі дії повинні заохотити абітурієнтів вступати до мистецьких університетів.

Зараз триває громадське обговорення проєкту. Триватиме до 4 лютого 2020 року. Свої пропозиції та зауваження можна надсилати на адресу: [email protected]

Також в Україні планується реформа мистецьких шкіл, за якою учні прагнутимуть присвятити себе мистецтву.

Ми розглядаємо культуру як елементи освіти і прагнемо, щоб діти в мистецькі школи бігли, бо їм там подобається, і школа робить їх щасливими. Ми повинні з дитинства виховувати людину з всебічним розвитком і широким світоглядом,

– розповіла Ірина Подоляк

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Скільки в Україні всього мистецьких шкіл?у 2019 році в Україні функціонували 1303 мистецькі школи.