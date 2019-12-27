В 2020 році в Україні стартує реформа мистецької освіти: що обіцяють

Міністерство культури молоді та спорту України анонсувало реформу мистецької освіти в Україні вже на 2020 рік. Починатимуть з позашкільної освіти.

Про результати обговорення, які відбулись напередодні, розповіла заступниця очільника МКМС Ірина Подоляк, пише пресслужба Міністерства культури молоді та спорту.

Вас може зацікавити: У пріоритеті мистецької освіти тепер буде дитина, – Подоляк

За словами посадовиці, зараз мистецька освіта заточена під "геніїв-професіоналів", проте в центрі навчання повинна бути дитина.

Ми розглядаємо культуру як елементи освіти і прагнемо, щоб діти в мистецькі школи бігли, бо їм там подобається, і школа робить їх щасливими. Ми повинні з дитинства виховувати людину з всебічним розвитком і широким світоглядом,

– розповіла Ірина Подоляк.

Початок реформи повинен відбуватись з мистецьких шкіл, а тоді має дійти і до вищих навчальних закладів.

Також заступниця розповіла, що керівники мистецьких університетів зазвичай говорять пафосні та патетичні речі і насправді не розуміють завдання закладів, які вони очолюють.

Читайте також: У Міносвіти планують збільшити бюджет на училища в 5 разів у 2020 році

Скільки в Україні мистецьких шкіл?