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В 2020 році в Україні стартує реформа мистецької освіти: що обіцяють

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Вже з наступного року Ірина Подоляк планує розпочати реформу мистецької освіти / 24 канал

Міністерство культури молоді та спорту України анонсувало реформу мистецької освіти в Україні вже на 2020 рік. Починатимуть з позашкільної освіти.

Про результати обговорення, які відбулись напередодні, розповіла заступниця очільника МКМС Ірина Подоляк, пише пресслужба Міністерства культури молоді та спорту.

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За словами посадовиці, зараз мистецька освіта заточена під "геніїв-професіоналів", проте в центрі навчання повинна бути дитина.

Ми розглядаємо культуру як елементи освіти і прагнемо, щоб діти в мистецькі школи бігли, бо їм там подобається, і школа робить їх щасливими. Ми повинні з дитинства виховувати людину з всебічним розвитком і широким світоглядом,
– розповіла Ірина Подоляк.

Початок реформи повинен відбуватись з мистецьких шкіл, а тоді має дійти і до вищих навчальних закладів.

Також заступниця розповіла, що керівники мистецьких університетів зазвичай говорять пафосні та патетичні речі і насправді не розуміють завдання закладів, які вони очолюють.

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Скільки в Україні мистецьких шкіл?

  • у 2019 році в Україні функціонує 1303 мистецькі школи;
  • 85% шкіл не дотримуються навчальних планів від міністерства.
Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Освіта Освіта в Україні Міністерство культури, молоді та спорту Подоляк Ірина Ігорівна Реформа освіти Школа
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