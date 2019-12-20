У пріоритеті мистецької освіти тепер буде дитина, – Подоляк
У міністерстві культури молоді та спорту України обговорили глобальні зміни у мистецькій освіті. Планують переосмислити радянську систему.
Питання змін у цій сфері обговорили на стратегічній сесії відомства в Мистецькому Арсеналі.
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Такі обговорення майбутньої реформи триватимуть до травня.
За словами заступниці міністра культури молоді та спорту Ірини Подоляк, відомство вже почало діалог з батьками та викладачами мистецьких шкіл.
Ми розуміємо, що мистецька освіта має бути наскрізною: виходити з позашкілля, чи зі спеціалізованих шкіл і ставати "мистецтвом вищих досягнень" після вишів різних рівнів, якщо у людини є така мета і талант,
– наголосила заступниця міністра.
Посадовиця визнає, що поки в цій сфері тривають лише обговорення, проте результатом змін мають стати щасливі діти.
Ми хочемо переосмислити місію мистецьких шкіл. Ми хочемо розуміти, чи мистецькі школи повинні залишатись такими, якими вони були в радянській системі, інструментами для здобуття перемог чи вони повинні стати для дітей мистецьким простором для існування,
– пояснила завдання відомства Ірина Подоляк.
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Скільки в Україні мистецьких шкіл?
- у 2019 році в Україні функціонують 1303 мистецькі школи;
- 85% шкіл не дотримуються навчальних планів від міністерства.