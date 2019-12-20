У пріоритеті мистецької освіти тепер буде дитина, – Подоляк

У міністерстві культури молоді та спорту України обговорили глобальні зміни у мистецькій освіті. Планують переосмислити радянську систему.

Питання змін у цій сфері обговорили на стратегічній сесії відомства в Мистецькому Арсеналі.

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Такі обговорення майбутньої реформи триватимуть до травня.

За словами заступниці міністра культури молоді та спорту Ірини Подоляк, відомство вже почало діалог з батьками та викладачами мистецьких шкіл.

Ми розуміємо, що мистецька освіта має бути наскрізною: виходити з позашкілля, чи зі спеціалізованих шкіл і ставати "мистецтвом вищих досягнень" після вишів різних рівнів, якщо у людини є така мета і талант,

– наголосила заступниця міністра.

Посадовиця визнає, що поки в цій сфері тривають лише обговорення, проте результатом змін мають стати щасливі діти.

Ми хочемо переосмислити місію мистецьких шкіл. Ми хочемо розуміти, чи мистецькі школи повинні залишатись такими, якими вони були в радянській системі, інструментами для здобуття перемог чи вони повинні стати для дітей мистецьким простором для існування,

– пояснила завдання відомства Ірина Подоляк.

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Скільки в Україні мистецьких шкіл?