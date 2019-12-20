В приоритете художественного образования теперь будет ребенок, – Подоляк

В министерстве культуры молодежи и спорта Украины обсудили глобальные изменения в художественном образовании. Планируют переосмыслить советскую систему.

Вопрос изменений в этой сфере обсудили на стратегической сессии ведомства в Мыстецком Арсенале.

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Такие обсуждения будущей реформы продлятся до мая.

По словам заместителя министра культуры молодежи и спорта Ирины Подоляк, ведомство уже начало диалог с родителями и преподавателями художественных школ.

Мы понимаем, что художественное образование должно быть сквозным: выходить из внешколы, или из специализированных школ и становиться "искусством высших достижений" после вузов разных уровней, если у человека есть такая цель и талант,

- отметила заместитель министра.

Чиновница признает, что пока в этой сфере продолжаются лишь обсуждения, однако результатом изменений должны стать счастливые дети.

Мы хотим переосмыслить миссию художественных школ. Мы хотим понимать, художественные школы должны оставаться такими, какими они были в советской системе, инструментами для получения побед или они должны стать для детей художественным пространством для существования,

- объяснила задачи ведомства Ирина Подоляк.

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Сколько в Украине художественных школ?