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В приоритете художественного образования теперь будет ребенок, – Подоляк

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В министерстве настроены решительно / 24 канал

В министерстве культуры молодежи и спорта Украины обсудили глобальные изменения в художественном образовании. Планируют переосмыслить советскую систему.

Вопрос изменений в этой сфере обсудили на стратегической сессии ведомства в Мыстецком Арсенале.

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Такие обсуждения будущей реформы продлятся до мая.

По словам заместителя министра культуры молодежи и спорта Ирины Подоляк, ведомство уже начало диалог с родителями и преподавателями художественных школ.

Мы понимаем, что художественное образование должно быть сквозным: выходить из внешколы, или из специализированных школ и становиться "искусством высших достижений" после вузов разных уровней, если у человека есть такая цель и талант,
- отметила заместитель министра.

Чиновница признает, что пока в этой сфере продолжаются лишь обсуждения, однако результатом изменений должны стать счастливые дети.

Мы хотим переосмыслить миссию художественных школ. Мы хотим понимать, художественные школы должны оставаться такими, какими они были в советской системе, инструментами для получения побед или они должны стать для детей художественным пространством для существования,
- объяснила задачи ведомства Ирина Подоляк.

Больше о планах министерства: В Украине возьмутся за реформу художественного образования впервые за 10 лет: детали

Сколько в Украине художественных школ?

  • в 2019 году в Украине функционируют 1303 художественные школы;
  • 85% школ не придерживаются учебных планов от министерства.
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Министерство культуры, молодежи и спорта Подоляк Ирина Игоревна Школа Реформа образования Учеба Образование в Украине
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