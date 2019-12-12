Синхронизация предметов: Новосад рассказала, как изменят школьную программу

Министр образования и науки Украины Анна Новосад считает, что школьные предметы оторваны друг от друга и не дают нужного результата. Ведомство будет синхронизировать изучение математики, физики, химии и биологии между собой.

О планах изменить принцип изучения школьных предметов Новосад рассказала в интервью "РБК-Украина".

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Физику невозможно изучать без математики. Биологию сложно понять без химии. Но если посмотреть на образовательные программы, сейчас они очень часто оторваны друг от друга. И если в сентябре ребенок что-то выучил, а потом то же явление надо изучать в мае, то неудивительно, что все уже забыто,

– рассказала глава МОН.

По ее словам, в школе одно и то же явление изучается с разных точек зрения на занятиях, поэтому для лучшего понимания предметы должны изучаться в один временной отрезок.

Например, изучаем океан. Этот объект можно изучать в конце месяца на каждом из предметов, как целостное явление. Таким образом можно интегрировать понимание учащихся из разных предметов, как они открываются в том или ином явлении,

– приводит пример Анна Новосад.

Министр также рассказала, что важным аспектом является наглядность. Поэтому школы должны иметь необходимое оборудование и материалы, а не просто представлять их со слов учителя.

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А какие предметы изучают в средней школе украинские школьники?