Синхронізація предметів: Новосад розповіла як змінять шкільну програму
Міністерка освіти та науки України Ганна Новосад вважає, що шкільні предмети відірвані один від одного і не дають потрібного результату. Відомство буде синхронізовувати вивчення математики, фізики, хімії та біології між собою.
Про плани змінити принцип вивчення шкільних предметів, Новосад розповіла в інтерв’ю "РБК-Україна".
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Фізику неможливо вивчати без математики. Біологію складно зрозуміти без хімії. Але якщо подивитися на освітні програми, зараз вони дуже часто відірвані одна від одної. І якщо у вересні дитина щось вивчила, а потім те саме явище треба вивчати у травні, то не дивно, що все вже забуте,
– розповіла очільниця МОН.
За її словами, у школі одне і те ж явище вивчається з різних поглядів на заняттях, тому для кращого розуміння предмети повинні вивчатись в один часовий відрізок.
Наприклад, вивчаємо океан. Цей об’єкт можна вивчати у кінці місяця на кожному з предметів, як цілісне явище. Таким чином можна інтегрувати розуміння учнів з різних предметів, як вони відкриваються у тому чи іншому явищі,
– наводить приклад Ганна Новосад.
Міністерка також розповіла, що важливим аспектом є наочність. Тому школи повинні мати необхідне обладнання та матеріали, а не просто уявляти їх зі слів вчителя.
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А які предмети вивчають в середній школі українські школярі?
- українська мова;
- українська література;
- історія;
- математика;
- фізика;
- хімія;
- біологія;
- інформатика;
- іноземні мови;
- географія;
- зарубіжна література;
- мистецтво;
- трудове навчання;
- природознавство;
- правознавство;
- фізична культура;
- основи здоров’я;