Синхронізація предметів: Новосад розповіла як змінять шкільну програму

Міністерка освіти та науки України Ганна Новосад вважає, що шкільні предмети відірвані один від одного і не дають потрібного результату. Відомство буде синхронізовувати вивчення математики, фізики, хімії та біології між собою.

Про плани змінити принцип вивчення шкільних предметів, Новосад розповіла в інтерв’ю "РБК-Україна".

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Фізику неможливо вивчати без математики. Біологію складно зрозуміти без хімії. Але якщо подивитися на освітні програми, зараз вони дуже часто відірвані одна від одної. І якщо у вересні дитина щось вивчила, а потім те саме явище треба вивчати у травні, то не дивно, що все вже забуте,

– розповіла очільниця МОН.

За її словами, у школі одне і те ж явище вивчається з різних поглядів на заняттях, тому для кращого розуміння предмети повинні вивчатись в один часовий відрізок.

Наприклад, вивчаємо океан. Цей об’єкт можна вивчати у кінці місяця на кожному з предметів, як цілісне явище. Таким чином можна інтегрувати розуміння учнів з різних предметів, як вони відкриваються у тому чи іншому явищі,

– наводить приклад Ганна Новосад.

Міністерка також розповіла, що важливим аспектом є наочність. Тому школи повинні мати необхідне обладнання та матеріали, а не просто уявляти їх зі слів вчителя.

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А які предмети вивчають в середній школі українські школярі?