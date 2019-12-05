Реформа "гроші ходять за школярем" не буде запроваджена, – Новосад

Принцип, про який нещодавно розповів прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, впроваджуватись не буде. Йдеться про реформу "гроші ходять за школярем".

Про непорозуміння з очільником уряду розповіла міністерка освіти України Ганна Новосад, пише LB.

До слова: Майже півтора мільярда гривень знадобиться на реформу школи

У нас з прем'єр-міністром сталося певне непорозуміння у термінах. Механізм "гроші ходять за дитиною" наразі ніхто не вводитиме. Однак з наступного року ми даватимемо кошти на місця фінансування заробітної плати вчителів щодо реальної кількості учнів станом на жовтень 2019 року,

– розповіла про реальні плани міністерства Ганна Нововсад.

Повідомлення про заяву Олексія Гончарука вже видалили із сайту Кабінету міністрів.

За словами очільниці, останні кілька років зарплата для вчителів розраховувалась на основі застарілих даних щодо кількості учнів у школах. Саме тому щороку виникали заборгованості перед вчителями.

Також міністерка пообіцяла і далі підтримувати розвиток опорних шкіл через низьку якість освіти в малокомплектних школах.

Звісно, перше питання - до якості освіти, у сільських закладах вона часто погана, але найважливіше, коли буде відновлено хорошу опорну школу, місцева влада зможе аргументувати, чому важливо возити дітей саме до неї. Це, у свою чергу, також впливатиме на підвищення зарплати вчителів,

– пояснила Ганна Новосад.

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Що насправді передбачає освітня реформа?