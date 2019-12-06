У Міносвіти планують збільшити бюджет на училища в 5 разів у 2020 році

Міністерство освіти та науки України заклало в держбюджет у 5 разів більше грошей на створення навчально-практичних центрів при училищах. Виділили близько 259 мільйонів гривень.

Про збільшення фінансування розповіла міністерка освіти Ганна Новосад під час відкриття навчально-практичного центру у Сваляві, що на Закарпатті, пише пресслужба МОН.

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Ми розуміємо, що якщо ви визначаєте щось пріоритетом, то ви маєте в це інвестувати. Тому окрім європейських коштів, які нам вдалося залучити в межах проєкту EU4Skills – 58 млн євро, ми інвестуємо з держбюджету. 2020-го це буде в 5 разів більше коштів, ніж торік (259 мільйонів гривень),

– розповіла очільниця відомства.

Виявилось, що керівництво навчального центру у Сваляві ефективно використало виділені гроші. Про це заявила сама міністерка.

Гроші держава за напрямом завжди виділяє однакові. Для такого типу НПЦ (науково-практичних центрів) це 630 тисяч гривень Далі діють інші фактори – чи виділила додаткові гроші область, чи якісно здійснено закупівлі, як підійшов керівник закладу до організації роботи НПЦ. Тут все склалось практично ідеально. Тут відчувається, що кожен любить свою роботу,

– заявила Ганна Новосад.

Що таке EU4Skills?Європейська програма фінансування, яка спрямована на підтримку реформи професійно-технічної освіти та створення навчально-практичних центрів. Наприкінці 2018 року МОН підписали відповідну угоду. Загальна сума виділених грошей від ЄС 58 мільйонів євро.

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В яких областях України відкриють навчально-практичні центри?