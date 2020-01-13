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Минобразования открыло доступ к 28 публичным реестрам: детали

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Ранее получение информации происходило через официальные запросы / Lukas Blazek

Министерство образования и науки сделало публичной информацию, которая касается сферы образования. Ознакомиться с 28 наборами данных могут все желающие.

Об обнародовании информации пишет пресс-служба МОН.

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Данные, которые открыло министерство, являются неперсонализированными и могут свободно использоваться. Хранение такой информации соответствует принципам Международной хартии открытых данных.

Теперь данные наших реестров не просто доступны, их действительно удобно искать и использовать для собственных нужд. Пользователи портала не только видят каждый набор данных перед загрузкой, но и могут дать обратную связь с пожеланиями или замечаниями. Эта двусторонняя связь чрезвычайно важна для нас,
– рассказала министр образования Анна Новосад.

В публичном доступе оказались списки научных учреждений, высших учебных заведений, документы по среднему образованию, профессиональному, дошкольному и тому подобное.

Портал имеет удобную навигацию и постоянно обновляется, скачать можно по ссылке.

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К какой информации конкретно открыт доступ

  • список заведений общего среднего и дошкольного образования;
  • реестр учреждений профессионального (профессионально-технического) образования;
  • реестр высших учебных заведений;
  • государственный реестр научных учреждений, которым предоставляется поддержка государства;
  • перечень учреждений, которые осуществляли передачу технологий;
  • перечень заведений внешкольного образования (государственная форма собственности);
  • перечень учреждений внешкольного образования системы Министерства образования и науки Украины;
  • реестр документов об общем среднем и профессионально-техническом образовании;
  • реестр документов о высшем образовании;
  • деперсонифицированные данные участников внешнего независимого оценивания по каждому учебному предмету;
  • реестр сертификатов внешнего независимого оценивания;
  • данные о фактическом приеме и выпуске по специальностям в учреждениях высшего образования;
  • данные о фактическом приеме и выпуске по профессиям в учреждениях профессионального (профессионально-технического образования);
  • деперсонифицированный реестр студенческих (ученических) билетов;
  • национальный репозитарий академических текстов;
  • реестр технологий, созданных или приобретенных за бюджетные средства;
  • реестр научных профессиональных изданий Украины;
  • информация об организационной структуре Министерства образования и науки Украины;
  • планы деятельности МОН по подготовке регуляторных актов;
  • перечень регуляторных актов МОН;
  • информация о системе учета, виды информации, которая хранится распорядителем;
  • отчеты по удовлетворению запросов на публичную информацию Министерства образования и науки Украины;
  • отчеты о работе МОН с обращениями граждан;
  • справочник государственных предприятий Министерства образования и науки Украины;
  • справочник Государственного предприятия "Инфоресурс";
  • отчеты Государственного предприятия “Инфоресурс” за 2018 год (финансовые);
  • годовые сводные основные финансовые показатели выполнения финансовых планов предприятий МОН;
  • финансовая отчетность субъектов хозяйствования государственного и коммунального сектора экономики.
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Школа Учеба Наука в Украине Дошкольное образование Профессиональное образование Высшее образование Министерство образования и науки Украины Ганна Новосад Образование в Украине
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