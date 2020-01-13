Минобразования открыло доступ к 28 публичным реестрам: детали

Министерство образования и науки сделало публичной информацию, которая касается сферы образования. Ознакомиться с 28 наборами данных могут все желающие.

Об обнародовании информации пишет пресс-служба МОН.

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Данные, которые открыло министерство, являются неперсонализированными и могут свободно использоваться. Хранение такой информации соответствует принципам Международной хартии открытых данных.

Теперь данные наших реестров не просто доступны, их действительно удобно искать и использовать для собственных нужд. Пользователи портала не только видят каждый набор данных перед загрузкой, но и могут дать обратную связь с пожеланиями или замечаниями. Эта двусторонняя связь чрезвычайно важна для нас,

– рассказала министр образования Анна Новосад.

В публичном доступе оказались списки научных учреждений, высших учебных заведений, документы по среднему образованию, профессиональному, дошкольному и тому подобное.

Портал имеет удобную навигацию и постоянно обновляется, скачать можно по ссылке.

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К какой информации конкретно открыт доступ