Минобразования открыло доступ к 28 публичным реестрам: детали
Министерство образования и науки сделало публичной информацию, которая касается сферы образования. Ознакомиться с 28 наборами данных могут все желающие.
Об обнародовании информации пишет пресс-служба МОН.
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Данные, которые открыло министерство, являются неперсонализированными и могут свободно использоваться. Хранение такой информации соответствует принципам Международной хартии открытых данных.
Теперь данные наших реестров не просто доступны, их действительно удобно искать и использовать для собственных нужд. Пользователи портала не только видят каждый набор данных перед загрузкой, но и могут дать обратную связь с пожеланиями или замечаниями. Эта двусторонняя связь чрезвычайно важна для нас,
– рассказала министр образования Анна Новосад.
В публичном доступе оказались списки научных учреждений, высших учебных заведений, документы по среднему образованию, профессиональному, дошкольному и тому подобное.
Портал имеет удобную навигацию и постоянно обновляется, скачать можно по ссылке.
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К какой информации конкретно открыт доступ
- список заведений общего среднего и дошкольного образования;
- реестр учреждений профессионального (профессионально-технического) образования;
- реестр высших учебных заведений;
- государственный реестр научных учреждений, которым предоставляется поддержка государства;
- перечень учреждений, которые осуществляли передачу технологий;
- перечень заведений внешкольного образования (государственная форма собственности);
- перечень учреждений внешкольного образования системы Министерства образования и науки Украины;
- реестр документов об общем среднем и профессионально-техническом образовании;
- реестр документов о высшем образовании;
- деперсонифицированные данные участников внешнего независимого оценивания по каждому учебному предмету;
- реестр сертификатов внешнего независимого оценивания;
- данные о фактическом приеме и выпуске по специальностям в учреждениях высшего образования;
- данные о фактическом приеме и выпуске по профессиям в учреждениях профессионального (профессионально-технического образования);
- деперсонифицированный реестр студенческих (ученических) билетов;
- национальный репозитарий академических текстов;
- реестр технологий, созданных или приобретенных за бюджетные средства;
- реестр научных профессиональных изданий Украины;
- информация об организационной структуре Министерства образования и науки Украины;
- планы деятельности МОН по подготовке регуляторных актов;
- перечень регуляторных актов МОН;
- информация о системе учета, виды информации, которая хранится распорядителем;
- отчеты по удовлетворению запросов на публичную информацию Министерства образования и науки Украины;
- отчеты о работе МОН с обращениями граждан;
- справочник государственных предприятий Министерства образования и науки Украины;
- справочник Государственного предприятия "Инфоресурс";
- отчеты Государственного предприятия “Инфоресурс” за 2018 год (финансовые);
- годовые сводные основные финансовые показатели выполнения финансовых планов предприятий МОН;
- финансовая отчетность субъектов хозяйствования государственного и коммунального сектора экономики.