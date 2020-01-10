Минобразования запускает опрос для представителей бизнеса: детали

Министерство образования Украины планирует опросить крупные компании, чтобы лучше понять, в какие сферы вкладывать деньги. Опрос стартует 10 января 2020 года.

У представителей крупного бизнеса спросят, какие инновационные разработки актуальны сегодня, пишет пресс-служба МОН.

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Проект также поддержат Министерство цифровой трансформации и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Мы создаем политику для людей. Этот опрос поможет нам лучше проанализировать потребности бизнеса, сделать нашу науку ближе к нему. Кроме этого, мы сможем понять, какие именно инновации необходимы украинскому рынку, и уже исходя из этого распределять бюджетные средства,

– пояснила министер образования Украины Анна Новосад.

По словам чиновницы, мнение крупного бизнеса поможет лучше понять, какие инновации будут иметь реальное применение в будущем.

Ответить на вопросы можно до 31 января 2020 года здесь.

К слову: В Украине появятся исследовательские университеты – Новосад

Сколько в Украине всего ученых?

Украина имеет самый низкий показатель соотношения количества ученых к численности экономически активного населения среди европейских стран – 3,7 ученых на 1000 экономически активных граждан. Средний показатель по ЕС – 9,2.