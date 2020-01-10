Міносвіти запускає опитування для представників бізнесу: деталі

Міністерство освіти України планує опитати великі компанії, щоб краще зрозуміти в які сфери вкладати гроші. Опитування стартує 10 січня 2020 року.

У представників великого бізнесу запитають які інноваційні розробки є актуальними сьогодні, пише пресслужба МОН.

Важливо: SoftServe поглибить співпрацю з українськими університетами: деталі

Проєкт також підтримають міністерство цифрової трансформації та міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Ми творимо політику для людей. Це опитування допоможе нам краще проаналізувати потреби бізнесу, зробити нашу науку ближчою до нього. Крім цього, ми зможемо зрозуміти, які саме інновації необхідні українському ринку, та вже з огляду на це розподіляти бюджетні кошти,

– пояснила міністерка освіти України Ганна Новосад.

За словами посадовиці, думка великого бізнесу допоможе краще зрозуміти, які інновації матимуть реальне застосування в майбутньому.

Відповісти на запитання можна до 31 січня 2020 року тут.

До слова: В Україні з’являться дослідницькі університети – Новосад

Скільки в Україні всього науковців?Україна має найнижчий показник співвідношення кількості учених до кількості економічно активного населення серед європейських країн – 3,7 науковців на 1000 економічно активних громадян. Середній показник по ЄС – 9,2.