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SoftServe поглибить співпрацю з українськими університетами: деталі

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Українська освіта занадто повільно трансформується / Alesia Kazantceva

Одна з найвідоміших ІТ-компаній в Україні SoftServe анонсувала розширення співпраці з українськими університетами. Проєкт називається SoftServe partnership with Universities.

Про плани зробити освіту сучаснішою розповіли на сайті SoftServe.

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Компанія прагне пришвидшити трансформацію ІТ-освіти в Україні.

До нас приходять випускники університетів з дуже сильною базовою підготовкою, далі ми їм допомагаємо набути навичок проєктного менеджменту, роботи в команді тощо, які є не менш важливими для успішного старту кар’єри,
– розповів директор Talent Acceleration Center у SoftServe Андрій Переймибіда.

За його словами, навіть бізнес повільно адаптується до постійних змін в IT-сфері, а освіта й поготів.

Трансформація освіти значно підсилить ІТ індустрію, основою якої є кваліфіковані фахівці,
– зазначив Переймибіда.

На програму SoftServe partnership with Universities можуть подаватись як викладачі індивідуально, так і університети загалом.

Компанія готова працювати за такими напрямами

  • розробка нових та оновлення теперішніх навчальних програм;
  • співпраця викладачів з експертами компанії;
  • інтенсиви з технічних напрямків для викладачів;
  • організація crash-курсів та стажувань для студентів.

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Що таке SoftServe?

  • українська IT-компанія;
  • головні офіси розташовані у Львові та Остіні (Техас, США);
  • в компанії працює понад 7 тисяч працівників;
  • входить в трійку найбільших аутсорсингових компаній України.
Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Освіта Освіта в Україні IT-бізнес Студенти Вища освіта
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