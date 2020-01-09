SoftServe поглибить співпрацю з українськими університетами: деталі
Одна з найвідоміших ІТ-компаній в Україні SoftServe анонсувала розширення співпраці з українськими університетами. Проєкт називається SoftServe partnership with Universities.
Про плани зробити освіту сучаснішою розповіли на сайті SoftServe.
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Компанія прагне пришвидшити трансформацію ІТ-освіти в Україні.
До нас приходять випускники університетів з дуже сильною базовою підготовкою, далі ми їм допомагаємо набути навичок проєктного менеджменту, роботи в команді тощо, які є не менш важливими для успішного старту кар’єри,
– розповів директор Talent Acceleration Center у SoftServe Андрій Переймибіда.
За його словами, навіть бізнес повільно адаптується до постійних змін в IT-сфері, а освіта й поготів.
Трансформація освіти значно підсилить ІТ індустрію, основою якої є кваліфіковані фахівці,
– зазначив Переймибіда.
На програму SoftServe partnership with Universities можуть подаватись як викладачі індивідуально, так і університети загалом.
Компанія готова працювати за такими напрямами
- розробка нових та оновлення теперішніх навчальних програм;
- співпраця викладачів з експертами компанії;
- інтенсиви з технічних напрямків для викладачів;
- організація crash-курсів та стажувань для студентів.
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Що таке SoftServe?
- українська IT-компанія;
- головні офіси розташовані у Львові та Остіні (Техас, США);
- в компанії працює понад 7 тисяч працівників;
- входить в трійку найбільших аутсорсингових компаній України.