SoftServe поглибить співпрацю з українськими університетами: деталі

Одна з найвідоміших ІТ-компаній в Україні SoftServe анонсувала розширення співпраці з українськими університетами. Проєкт називається SoftServe partnership with Universities.

Про плани зробити освіту сучаснішою розповіли на сайті SoftServe.

До слова: Година коду: українські школярі можуть безкоштовно навчитись програмуванню

Компанія прагне пришвидшити трансформацію ІТ-освіти в Україні.

До нас приходять випускники університетів з дуже сильною базовою підготовкою, далі ми їм допомагаємо набути навичок проєктного менеджменту, роботи в команді тощо, які є не менш важливими для успішного старту кар’єри,

– розповів директор Talent Acceleration Center у SoftServe Андрій Переймибіда.

За його словами, навіть бізнес повільно адаптується до постійних змін в IT-сфері, а освіта й поготів.

Трансформація освіти значно підсилить ІТ індустрію, основою якої є кваліфіковані фахівці,

– зазначив Переймибіда.

На програму SoftServe partnership with Universities можуть подаватись як викладачі індивідуально, так і університети загалом.

Компанія готова працювати за такими напрямами

розробка нових та оновлення теперішніх навчальних програм;

співпраця викладачів з експертами компанії;

інтенсиви з технічних напрямків для викладачів;

організація crash-курсів та стажувань для студентів.

Вас зацікавить: Українські виші отримають доступ до провідного наукового видавництва

Що таке SoftServe?