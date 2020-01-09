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SoftServe углубит сотрудничество с украинскими университетами: детали

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Украинское образование слишком медленно трансформируется / Alesia Kazantceva

Одна из самых известных ІТ-компаний в Украине SoftServe анонсировала расширение сотрудничества с украинскими университетами. Проект называется SoftServe partnership with Universities.

О планах сделать образование современным рассказали на сайте SoftServe.

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Компания стремится ускорить трансформацию ІТ-образования в Украине.

К нам приходят выпускники университетов с очень сильной базовой подготовкой, дальше мы им помогаем приобрести навыки проектно менеджмента, работы в команде и т.д., которые не менее важны для успешного старта карьеры,
– рассказал директор Talent Acceleration Center в SoftServe Андрей Переймыбида.

По его словам, даже бизнес медленно адаптируется к постоянным изменениям в IT-сфере, а образование и подавно.

Трансформация образования значительно усилит IT индустрию, основой которой являются квалифицированные специалисты,
– отметил Переймыбида.

На программу SoftServe partnership with Universities могут подаваться как преподаватели индивидуально, так и университеты в целом.

Компания готова работать по таким направлениям

  • разработка новых и обновление нынешних учебных программ;
  • сотрудничество преподавателей с экспертами компании;
  • интенсивы по техническим направлениям для преподавателей;
  • организация crash-курсов и стажировок для студентов.

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Что такое SoftServe?

  • Украинская IT-компания;
  • головные офисы расположены во Львове и Остине (Техас, США);
  • в компании работает более 7 тысяч сотрудников;
  • входит в тройку крупнейших аутсорсинговых компаний Украины.
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Высшее образование Студенты IT-бизнес Образование в Украине Учеба
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