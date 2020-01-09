SoftServe углубит сотрудничество с украинскими университетами: детали
Одна из самых известных ІТ-компаний в Украине SoftServe анонсировала расширение сотрудничества с украинскими университетами. Проект называется SoftServe partnership with Universities.
О планах сделать образование современным рассказали на сайте SoftServe.
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Компания стремится ускорить трансформацию ІТ-образования в Украине.
К нам приходят выпускники университетов с очень сильной базовой подготовкой, дальше мы им помогаем приобрести навыки проектно менеджмента, работы в команде и т.д., которые не менее важны для успешного старта карьеры,
– рассказал директор Talent Acceleration Center в SoftServe Андрей Переймыбида.
По его словам, даже бизнес медленно адаптируется к постоянным изменениям в IT-сфере, а образование и подавно.
Трансформация образования значительно усилит IT индустрию, основой которой являются квалифицированные специалисты,
– отметил Переймыбида.
На программу SoftServe partnership with Universities могут подаваться как преподаватели индивидуально, так и университеты в целом.
Компания готова работать по таким направлениям
- разработка новых и обновление нынешних учебных программ;
- сотрудничество преподавателей с экспертами компании;
- интенсивы по техническим направлениям для преподавателей;
- организация crash-курсов и стажировок для студентов.
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Что такое SoftServe?
- Украинская IT-компания;
- головные офисы расположены во Львове и Остине (Техас, США);
- в компании работает более 7 тысяч сотрудников;
- входит в тройку крупнейших аутсорсинговых компаний Украины.