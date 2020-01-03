Украинские вузы получат доступ к ведущему научному издательству

Украинские государственные университеты и научные учреждения бесплатно получили доступ к полнотекстовым публикациям международного издательства Springer Nature. Подключение началось 3 января 2020 года.

О новых возможностях для украинских вузов рассказали в пресс-службе МОН.

К слову: Минобразования представило украинский сервис для поиска цитат ученых

Деньги на подписку выделили из государственного бюджета.

Подписка была обеспечена за счет бюджета, пока доступ получили более 430 заведений. Теперь мы обеспечили доступ ко всем журналам Springer Nature – одного из крупнейших мировых издателей академических и научно-популярных книг и журналов,

– рассказал генеральный директор директората науки министерства Дмитрий Чеберкус.

По словам Дмитрия Чеберкуса, доступ к полным текстам должен помочь украинским ученым готовить качественные лекции и статьи.

Чиновник также отметил, что полноформатный доступ такому количеству учреждений предоставили впервые за историю независимости.

Недавно в ведомстве также оплатили доступ к научным журналам Scopus и Web of science.

Подробнее: Минобразования оплатило доступ к научным платформам для большинства украинских вузов

Что известно о Springer Nature