Українські виші отримають доступ до провідного наукового видавництва

Українські державні університети та наукові установи безкоштовно отримали доступ до повнотекстових публікацій міжнародного видавництва Springer Nature. Підключення стартувало 3 січня 2020 року.

Про нові можливості для українських вишів розповіли у пресслужбі МОН.

До слова: Міносвіти презентувало український сервіс для пошуку цитат науковців

Гроші на передплату виділили з державного бюджету.

Передплата була забезпечена коштом бюджету, наразі доступ отримали понад 430 закладів. Тепер ми забезпечили доступ до всіх журналів Springer Nature – одного з найбільших світових видавців академічних і науково-популярних книг та журналів,

– розповів генеральний директор директорату науки міністерства Дмитро Чеберкус.

За словами Дмитра Чеберкуса, доступ до повних текстів має допомогти українським вченим готувати якісніші лекції та статті.

Посадовець також зазначив, що повноформатний доступ такій кількості установ надали вперше за історію Незалежності.

Нещодавно у відомстві також оплатили доступ до наукових журналів Scopus та Web of science.

Детальніше: Міносвіти оплатило доступ до наукових платформ для більшості українських вишів

Що відомо про Springer Nature