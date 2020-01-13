Міносвіти відкрило доступ до 28 публічних реєстрів: деталі
Міністерство освіти та науки зробило публічною інформацію, яка стосується сфери освіти. Ознайомитись з 28 наборами даних можуть всі охочі.
Про оприлюднення інформації пише пресслужба МОН.
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Дані, які відкрило міністерство, є неперсоналізованими та можуть вільно використовуватися. Зберігання такої інформації відповідає принципам Міжнародної хартії відкритих даних.
Тепер дані наших реєстрів не просто доступні, їх дійсно зручно шукати та використовувати для власних потреб. Користувачі порталу не тільки бачать кожен набір даних перед завантаженням, але й можуть дати зворотній зв’язок з побажаннями чи зауваженнями. Цей двосторонній зв‘язок надзвичайно важливий для нас,
– розповіла міністерка освіти Ганна Новосад.
В публічному доступі опинились переліки наукових установ, вищих навчальних закладів, документи щодо середньої освіти, професійної, дошкільної і таке інше.
Портал має зручну навігацію та постійно оновлюється, завантажити дані можна за посиланням.
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До якої інформації конкретно відкрито доступ
- перелік закладів загальної середньої та дошкільної освіти;
- реєстр закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
- реєстр закладів вищої освіти;
- державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави;
- перелік установ, які здійснювали передачу технологій;
- перелік закладів позашкільної освіти (державна форма власності);
- перелік закладів позашкільної освіти системи Міністерства освіти і науки України;
- реєстр документів про загальну середню та професійно-технічну освіту;
- реєстр документів про вищу освіту;
- деперсоніфіковані дані учасників зовнішнього незалежного оцінювання з кожного навчального предмета;
- реєстр сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;
- дані щодо фактичного прийому та випуску за спеціальностями у закладах вищої освіти;
- дані щодо фактичного прийому та випуску за професіями у закладах професійної (професійно-технічної освіти);
- деперсоніфікований реєстр студентських (учнівських) квитків;
- національний репозитарій академічних текстів;
- реєстр технологій, створених чи придбаних за бюджетні кошти;
- реєстр наукових фахових видань України;
- інформація про організаційну структуру Міністерства освіти і науки України;
- плани діяльності МОН з підготовки регуляторних актів;
- перелік регуляторних актів МОН;
- інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником;
- звіти щодо задоволення запитів на публічну інформацію Міністерства освіти і науки України;
- звіти щодо роботи МОН зі зверненнями громадян;
- довідник державних підприємств Міністерства освіти і науки України;
- довідник Державного підприємства "Інфоресурс";
- звіти Державного підприємства “Інфоресурс” за 2018 рік (фінансові);
- річні зведені основні фінансові показники виконання фінансових планів підприємств МОН;
- фінансова звітність суб’єктів господарювання державного та комунального сектору економіки.