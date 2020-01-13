Міносвіти відкрило доступ до 28 публічних реєстрів: деталі

Міністерство освіти та науки зробило публічною інформацію, яка стосується сфери освіти. Ознайомитись з 28 наборами даних можуть всі охочі.

Про оприлюднення інформації пише пресслужба МОН.

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Дані, які відкрило міністерство, є неперсоналізованими та можуть вільно використовуватися. Зберігання такої інформації відповідає принципам Міжнародної хартії відкритих даних.

Тепер дані наших реєстрів не просто доступні, їх дійсно зручно шукати та використовувати для власних потреб. Користувачі порталу не тільки бачать кожен набір даних перед завантаженням, але й можуть дати зворотній зв’язок з побажаннями чи зауваженнями. Цей двосторонній зв‘язок надзвичайно важливий для нас,

– розповіла міністерка освіти Ганна Новосад.

В публічному доступі опинились переліки наукових установ, вищих навчальних закладів, документи щодо середньої освіти, професійної, дошкільної і таке інше.

Портал має зручну навігацію та постійно оновлюється, завантажити дані можна за посиланням.

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До якої інформації конкретно відкрито доступ