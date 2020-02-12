Минобразования планирует ввести дополнительные экзамены в университетах

Министерство образования и науки Украины постепенно будет внедрять единый государственный квалификационный экзамен для получения степени бакалавра. Проект сейчас доступен для общественного обсуждения.

В ведомстве также предлагают расширить список специальностей, по которым проводится государственный экзамен для получения степени бакалавра.

К слову: Финансирование университетов будет зависеть от трудоустройства выпускников

Если проект будет принят, то единый государственный экзамен будет внедрен для выпускников образовательного уровня бакалавр по таким специальностям:

кибербезопасность;

атомная энергетика;

медсестринство;

технологии медицинской диагностики и лечения;

государственная безопасность;

безопасность государственной границы;

военное управление;

обеспечение войск;

вооружение и военная техника;

пожарная безопасность;

правоохранительная деятельность;

гражданская безопасность;

речной и морской транспорт;

железнодорожный транспорт;

автомобильный транспорт.



Экзамены сначала введут для будущих работников в опасных профессиях / фото: Aidan Bartos

Для выпускников магистратуры:

право;

ветеринарная медицина;

ветеринарная гигиена;

санитария и экспертиза;

стоматология;

медицина;

медицинская психология;

фармация;

промышленная фармация;

физическая терапия;

эрготерапия;

педиатрия;

авиационный транспорт;

транспортные технологии;

публичное управление и администрирование;

международное право.

Для поступающих на магистратуру дополнительно необходимо сдать единый государственный квалификационный экзамен по результатам получения степени бакалавра.

Дополнительные экзамены вводятся для того, чтобы измерить качество полученных знаний по результатам обучения в университете.

Внедрение такой инициативы будет делаться постепенно. Сначала экзамены будут сдавать выпускники наиболее общественно важных и связанных с риском, специальностей.

Читайте также: ВНО – реальная борьба с коррупцией или пережиток прошлого: ответ экспертов

Сколько в Украине всего университетов?Самостоятельных юридических лиц, предоставляющих услуги высшего образования, в Украине насчитывается почти 300 единиц.