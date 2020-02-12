Міносвіти планує запровадити додаткові іспити в університетах

Міністерство освіти та науки України поступово впроваджуватиме єдиний державний кваліфікаційний іспит для здобуття ступеня бакалавра. Проєкт зараз доступний для громадського обговорення.

У відомстві пропонують також розширити список спеціальностей, за якими проводиться державний іспит для здобуття ступеня бакалавра.

До слова: Фінансування університетів залежатиме від працевлаштування випускників

Якщо проєкт буде ухвалений, то єдиний державний іспит буде впроваджений для випускників освітнього рівня бакалавр за такими спеціальностями:

кібербезпека;

атомна енергетика;

медсестринство;

технології медичної діагностики та лікування;

державна безпека;

безпека державного кордону;

військове управління;

забезпечення військ;

озброєння та військова техніка;

пожежна безпека;

правоохоронна діяльність;

цивільна безпека;

річковий та морський транспорт;

залізничний транспорт;

автомобільний транспорт.



Іспити спочатку запровадять для майбутніх працівників в небезпечних професіях / фото: Aidan Bartos

Для випускників з магістратури:

право;

ветеринарна медицина;

ветеринарна гігієна;

санітарія і експертиза;

стоматологія;

медицина;

медична психологія;

фармація;

промислова фармація;

фізична терапія;

ерготерапія;

педіатрія;

авіаційний транспорт;

транспортні технології;

публічне управління та адміністрування;

міжнародне право.

Для вступників на магістратуру додатково необхідно скласти єдиний державний кваліфікаційний іспит за результатами здобуття ступеня бакалавра.

Додаткові іспити запроваджуються для того, щоб виміряти якість здобутих знань за результатами навчання в університеті.

Впровадження такої ініціативи робитиметься поступово. Спочатку іспити складатимуть випускники найбільш суспільно важливих та пов’язаних з ризиком спеціальностей.

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Скільки в Україні всього університетів?Самостійних юридичних осіб, які надають послуги вищої освіти, в Україні налічується майже 300 одиниць.