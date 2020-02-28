Минобразования установит минимальные цены на контрактное обучение

Во время вступительной кампании 2020 года министерство образования планирует установить минимальные цены на контрактное обучение в университетах. Однако речь идет лишь о трети специальностей.

Про такие нововведения от министерства рассказал заместитель министра образования Егор Стадный, пишет местное издание Гречка.

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Решение установить минимальный порог оплаты контракта приняли из-за ситуации, когда за студента государственной формы обучения из бюджета платят университету вдвое больше, чем платит студент-контрактник.

По мнению заместителя Анны Новосад, заниженные цены на контрактное обучение наносят экономический ущерб конкурентам.

На эту вступительную кампанию требование будет ставить плату за контрактное обучение не менее 60% от того, что платит государство за студента-бюджетника, – пояснил Егор Стадный.

На какие специальности будет установлена минимальная цена за контракт?Известно, что изменения коснутся таких специальностей, как право, маркетинг, международные отношения и других.

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Сколько в Украине в целом университетов?Всего в Украине работают около 300 высших учебных заведений.