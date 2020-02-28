Міносвіти встановить мінімальні ціни на контрактне навчання

Під час вступної кампанії 2020 року міністерство освіти планує встановити мінімальні ціни на контрактне навчання в університетах. Проте мова іде лише про третину спеціальностей.

Про такі нововведення від міністерства розповів заступник міністра освіти Єгор Стадний, пише місцеве видання Гречка.

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Рішення встановити мінімальний поріг оплати контракту прийняли через ситуації, коли за студента державної форми навчання з бюджету платять університету вдвічі більше ніж студент-контрактник.

На думку заступника Ганни Новосад, занижені ціни на контрактне навчання завдають економічну шкоду конкурентам.

На цю вступну кампанію вимога буде ставити плату за контрактне навчання не менше 60% ніж платить держава за студента-бюджетника, – пояснив Єгор Стадний.

На які спеціальності буде встановлена мінімальна ціна за контракт?Відомо, що зміни торкнуться таких спеціальностей як право, маркетинг, міжнародні відносини, та схоже.

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Скільки в Україні загалом університетів?Всього в Україні працюють майже 300 вищих навчальних закладів.