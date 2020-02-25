Вища освіта впливає на тривалість життя – дослідження

В США провели масштабне дослідження, щодо факторів, які впливають на тривалість життя тамтешніх громадян. Виявилось, що люди з вищої освітою в середньому живуть довше.

Участь в дослідженні взяли 5 тисяч 114 громадян США різної раси, пише EurekAlert.

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Під час дослідження підбирали білих та темношкірих людей, які мешкають в чотирьох великих містах США.

Серед 5 тисяч 114 осіб за час проведення дослідження (30 років) встигли померти 395 осіб. Дослідники встановили, що саме рівень освіти, а не расова ознака є ключовим фактором, що справді впливає на тривалість життя.

Дослідження показало, що білі чоловіки частіше помирали від СНІДу, а темношкірі від убивств. Проте раса таки не стала ключовим фактором. Адже високоосвічені громадяни незалежно від раси таки живуть довше.

За яким принципом відбувалось дослідження?

Дослідження проводилось за допомогою показника "Роки потенційної втрати життя".

Цей показник не лише фіксує кількість загиблих, але і те, наскільки смерть була передчасною. Наприклад, смерть у віці 25 років від убивства дорівнює двом смертям у віці 50 років від серцево-судинних захворювань.

Виявилось, що кожен наступний щабель освіти "додає" приблизно 1,37 року до життя людини.

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Скільки американців мають вищу освіту?Приблизно кожен третій громадянин США у віці від 25 років має вищу освіту.