Высшее образование влияет на продолжительность жизни – исследование

В США провели масштабное исследование относительно факторов, которые влияют на продолжительность жизни местных граждан. Оказалось, что люди с высшим образованием в среднем живут дольше.

Участие в исследовании приняли 5 тысяч 114 граждан США разной расы, пишет EurekAlert.

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Во время исследования подбирали белых и темнокожих людей, которые живут в четырех крупных городах США.

Среди 5 тысяч 114 человек за время проведения исследования (30 лет) успели умереть 395 человек. Исследователи установили, что именно уровень образования, а не расовый признак является ключевым фактором, действительно влияющим на продолжительность жизни.

Исследование показало, что белые мужчины чаще умирали от СПИДа, а темнокожие от убийств. Однако раса таки не стала ключевым фактором. Ведь высокообразованные граждане независимо от расы таки живут дольше.

По какому принципу происходило исследование?

Исследование проводилось с помощью показателя "Годы потенциальной потери жизни".

Этот показатель не только фиксирует количество погибших, но и то, насколько смерть была преждевременной. Например, смерть в возрасте 25 лет от убийства равна двум смертям в возрасте 50 лет от сердечно-сосудистых заболеваний.

Оказалось, что каждая следующая ступень образования "добавляет" примерно 1,37 лет к жизни человека.

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Сколько американцев имеют высшее образование?

Примерно каждый третий гражданин США в возрасте от 25 лет имеет высшее образование.