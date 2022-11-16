В школах на деоккупированной территории обнаружили более 100 мин

16 ноября 2022 , 16:11
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Источник:

СБУ

На деоккупированной территории Николаевской области обнаружили опасный "сюрприз" от россиян. Враг оставил его прямо в школах.

Опасную находную обнаружила СБУ. Так, в учебных заведениях оккупанты "оставили" немало боеприпасов.

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В школах Николаевской области нашли мины

Россияне спрятали в одной из школ Николаевской области более 100 мин. Однако забрать не успели – территорию освободили украинские военные.

СБУ при этом изъяла сотни единиц противотанкового вооружения, артиллерийские снаряды и боевые гранаты. Вражеские тайники со взрывчаткой были обустроены на территории больниц.

Также в недавно освобожденном городе Снигиревка Баштанского района только в течение двух дней сотрудники СБУ обнаружили:

  • свыше 200 танковых снарядов,
  • ️ более 100 мин,
  • 8 артснарядов и боеприпасов для автоматической пушки,
  • 15 выстрелов к противотанковым ракетным комплексам,
  • ️ 13 боевых гранат Ф-1,
  • 4 единицы автоматического оружия, в том числе пулеметы,
  • ️ более 15 тысяч патронов разного калибра.

Средства поражения передали для нужд ВСУ.

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Ученики принесли в школу ракету во время тревоги

  • Глава полиции Киевской области Андрей Небитов рассказал, что в регионе 15 ноября школьники нашли взрывоопасный предмет. При этом решили показать его одноклассникам.
  • Так, стражи порядка получили тревожное сообщение от руководителя одного из учебных заведений Бучанского района. Директор подчеркнул, что "за школой дети нашли сбитую ракету и несут показать".
  • Руководитель полиции Киевской области при этом подчеркнул: то, что дети во время ракетной угрозы находились на улице, а взрослые открыто игнорировали воздушную тревогу – высшая мера безответственности. Факт, что малыши так легкомысленно обращались со взрывоопасными предметами, угрожающими жизни и здоровью, просто шокирует.
  • Он напомнил, что и родители, и воспитатели, и администрация учебных заведений безусловно ответственны за жизнь и здоровье детей.

Автор: Марія Волошин