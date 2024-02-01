Имеют ли студенты вузов и учащиеся училищ право на отсрочку от мобилизации

1 февраля 2024, 11:54
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Факты

Студенты в Украине во время военного положения и мобилизации имеют право на отсрочку от службы. Но не все.

Также есть отдельные периоды между этапами обучения, когда студентов могут забрать в армию. Кого именно и когда, читайте дальше.

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Кого из студентов не мобилизуют

Сейчас право на отсрочку от службы в армии имеют:

  • студенты ПТУ и училищ;
  • студенты вузов;
  • ассистенты-стажеры;
  • аспиранты и докторанты, которые учатся на дневной или дуальной формах.

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Кого из студентов могут забрать в армию

Все же мобилизовать могут тех студентов, которые закончили бакалавриат и поступают на магистратуру. В этот период они официально не получают образование. Поэтому и теряют право на отсрочку.

Что важно! Кабмин подал на рассмотрение в Раду обновленный законопроект о мобилизации. Документ содержит определенные изменения и для студентов, аспирантов, преподавателей.
Автор: Марія Волошин