Учебные заведения хотят освободить от обязанности подавать списки призывников в ТЦК

Кабмин Украины предлагает отменить обязанность учебных заведений ежегодно подавать в ТЦК списки учащихся и студентов, подлежащих постановке на воинский учет призывников. Соответствующие изменения в законопроект согласовали нардепы в первом чтении.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на правительственный законопроект. Сейчас информация учебных заведений о вышеупомянутых учениках и студентах помогает упорядочивать данные о численности лиц такого возраста, уточняет Osvita.ua.

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Должны ли ученики и студенты становиться на воинский учет

В случае принятия законопроекта в целом ответственность за представление сведений о себе переложат на призывника. Ему предоставят возможность стать на учет дистанционно через приложение Резерв+ или прийти лично в ТЦК.

В случае отсутствия электронной или личной идентификации парень должен будет по достижении 18 лет явиться в ТЦК и оплатить штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Обратите внимание! Недавно Верховная Рада согласовала в первом чтении законопроект, благодаря которому граждане Украины после достижения 17-летнего возраста автоматически будут становиться на воинский учет.

Имеют ли студенты отсрочку