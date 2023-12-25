Хотят учиться офлайн: харьковские студенты устроили модный показ для ремонта укрытия

Студенты Харьковской государственной академии дизайна и искусств устроили благотворительный показ мод. Они собирают средства для восстановления укрытия в своем заведении, чтобы учиться офлайн.

Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, как это было. Событие стало также долгожданной встречей студентов, до сих пор видевших друг друга только через экраны.

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"Мне пришлось всего полгода поучиться очно, а дальше это уже было в онлайн-форме. Когда я приехала сюда, чуть не расплакалась, потому что это моя любимая академия. Я наконец-то снова ее увидела – это такие эмоции! И мне очень хочется, чтобы, наконец, мы все смогли учиться (офлайн – 24 Канал) и видеть друг друга", – поделилась студентка Алина.

Кроме живого общения, офлайн-обучение важно для будущих дизайнеров еще и тем, что их специальность требует "прикоснуться к ткани". Капитальный ремонт укрытия позволит учиться по крайней мере в смешанном формате.

Это не первый благотворительный показ мод

В Харькове уже стало привычным организовывать благотворительные мероприятия, в том числе модные показы, для восстановления инфраструктуры. Ведь город постоянно страдает от российских ударов.

Это не первый мой благотворительный показ – я провожу их еще с прошлого года. Как-то так повелось, что благотворительная цель мероприятия – это поддержка локации, где его проводят,

– рассказала преподаватель и постановщик благотворительного показа Екатерина Фролович.

В частности, был показ в "ЕрмиловЦентре" для восстановления университета Каразина, а также в Доме архитектора, сильно пострадавшего от войны и пожара.

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