Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, как это было. Событие стало также долгожданной встречей студентов, до сих пор видевших друг друга только через экраны.

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"Мне пришлось всего полгода поучиться очно, а дальше это уже было в онлайн-форме. Когда я приехала сюда, чуть не расплакалась, потому что это моя любимая академия. Я наконец-то снова ее увидела – это такие эмоции! И мне очень хочется, чтобы, наконец, мы все смогли учиться (офлайн – 24 Канал) и видеть друг друга", – поделилась студентка Алина.

Кроме живого общения, офлайн-обучение важно для будущих дизайнеров еще и тем, что их специальность требует "прикоснуться к ткани". Капитальный ремонт укрытия позволит учиться по крайней мере в смешанном формате.

Это не первый благотворительный показ мод

В Харькове уже стало привычным организовывать благотворительные мероприятия, в том числе модные показы, для восстановления инфраструктуры. Ведь город постоянно страдает от российских ударов.

Это не первый мой благотворительный показ – я провожу их еще с прошлого года. Как-то так повелось, что благотворительная цель мероприятия – это поддержка локации, где его проводят,

– рассказала преподаватель и постановщик благотворительного показа Екатерина Фролович.

В частности, был показ в "ЕрмиловЦентре" для восстановления университета Каразина, а также в Доме архитектора, сильно пострадавшего от войны и пожара.

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