Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, як це було. Подія стала також довгоочікуваною зустріччю студентів, які досі бачили одне одного лише через екрани.

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"Мені довелось лише пів року понавчатись очно, а далі це вже було в онлайн-формі. Коли я приїхала сюди, ледве не розплакалась, тому що це моя улюблена академія. Я нарешті знову її побачила – це такі емоції! І мені дуже хочеться, щоб нарешті ми всі змогли навчатись (офлайн – 24 Канал) і бачити одне одного", – поділилась студентка Аліна.

Крім живого спілкування, офлайн-навчання важливе для майбутніх дизайнерів ще й тим, що їхня спеціальність вимагає "торкнутись до тканини". Капітальний ремонт укриття дасть змогу навчатись принаймні в змішаному форматі.

Це не перший благодійний показ мод

У Харкові вже стало звичним організовувати благодійні заходи, зокрема модні покази, для відновлення інфраструктури. Адже місто постійно потерпає від російських ударів.

Це не перший мій благодійний показ – я їх проводжу ще з минулого року. Якось так повелось, що благодійна мета заходу – це підтримка локації, де його проводять,

– розповіла викладачка й постановниця благодійного показу Катерина Фролович.

Зокрема, був показ у "ЄрміловЦентрі" для відновлення університету Каразіна, а також у Будинку архітектора, який дуже постраждав від війни й пожежі.

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