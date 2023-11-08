Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко. Вона відвідала подію, організовану місцевими благодійними фондами для підтримки дітей у прифронтовому містечку.

Дивіться також На Харківщині планують примусову евакуацію дітей із 10 населених пунктів

Музична терапія для дітей Харківщини

Днями на Харківщину навідався 75-річний музикант і волонтер Найджел Осборн. Він відомий тим, що приїздить на прифронтові території для того, щоб займатися з дітьми музикою. Він називає те, що він робить, терапією для дітей, травмованих війною.

Навіть якщо фізично ми не можемо вийти з ситуації війни, то в нас є можливість подорожувати по різних країнах світу в своїй уяві. Це дуже корисно для ментального здоров’я дітей, адже вона повертає їм відчуття свободи,

– зазначив музикант.

Також він впевнений, що українські діти мають високий рівень культури та зацікавленості мистецтвом. Це не перший його візит в Україну, організований фондом RADI YOU. Раніше він відвідував також притулки для внутрішньопереміщених осіб та інші дитячі кімнати в області.

"Ці заняття можуть як мінімум зняти з дітей нервове напруження, викликане бойовими діями, обстрілами та сиренами. Однак вони також виконують важливу соціальну функцію, адже під час таких заходів діти вчаться взаємодіяти одне з одним", – розповів Микола Ткаченко, керівник фонду RADI YOU.

Зверніть увагу! На жаль, зараз громадські заходи можна проводити хіба що в укриттях. Зокрема, у Харкові не працюють театри через великі ризики терористичної атаки агресора. Як показав удар ворога в термінал "Нової Пошти", у випадку ракетної атаки сирена повітряної тривоги часто не встигає попередити про загрозу.

Кімнати для соціалізації школярів

В Харківський області нечасто побачиш малечу разом. Тому волонтерський фонд CodeIT4Life облаштовує на території області спеціальні дитячі кімнати.

"Першу дитячу кімнату в Харківській області ми відкрили 7 лютого. Станом на сьогодні їх вже 4: в Савинцях, Безруках та дві в Дергачах. Найближчим часом хочемо відкрити ще одну кімнату й продовжити цей проєкт у наступному році", – розповів засновник фонду Олексій Холоденко.

У фонді кажуть, що за 2023 рік їхні кімнати відвідало майже 6 тисяч дітей.

Репортаж про благодійні ініціативи на Харківщині: дивіться відео

Сьогодні для дітей прифронтових регіонів соціалізація є надзвичайно важливою. Вони радіють навіть можливості просто побачитись із однолітками. Багато з них взагалі ніколи не бачили своїх однокласників наживо через тривалий карантин, спричинений Covid-19, та війну.

За словами волонтерів, коли діти вперше приходять до їхніх просторів, працівники допомагають їм відновлювати довіру до світу. Тому CodeIT4Life закликають місцеву владу виділяти для дитячих кімнат безпечні приміщення, а сам фонд готовий облаштовувати їх усім необхідним своїм коштом.

Інші новини Харківщини