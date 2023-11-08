Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко. Она посетила событие, организованное местными благотворительными фондами для поддержки детей в прифронтовом городке.
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Музыкальная терапия для детей Харьковщины
На днях в Харьковскую область посетил 75-летний музыкант и волонтер Найджел Осборн. Он известен тем, что приезжает на прифронтовые территории, чтобы заниматься с детьми музыкой. Он называет то, что он делает, терапией для детей, травмированных войной.
Даже если физически мы не можем выйти из ситуации войны, то у нас есть возможность путешествовать по разным странам мира в своем воображении. Это очень полезно для ментального здоровья детей, ведь она возвращает им чувство свободы,
– отметил музыкант.
Также он уверен, что у украинских детей высокий уровень культуры и заинтересованности искусством. Это не первый визит в Украину, организованный фондом RADI YOU. Ранее он посещал приюты для внутриперемещенных лиц и другие детские комнаты в области.
"Эти занятия могут как минимум снять с детей нервное напряжение, вызванное боевыми действиями, обстрелами и сиренами. Однако они также выполняют важную социальную функцию, ведь во время таких мероприятий дети учатся взаимодействовать друг с другом", – рассказал Николай Ткаченко, руководитель фонда RADI YOU .
Комнаты для социализации школьников
В Харьковской области нечасто увидишь малышей вместе. Потому волонтерский фонд CodeIT4Life обустраивает на территории области специальные детские комнаты.
"Первую детскую комнату в Харьковской области мы открыли 7 февраля. По состоянию на сегодняшний день их уже 4: в Савинцах, Безруках и две в Дергачах. В ближайшее время хотим открыть еще одну комнату и продолжить этот проект в следующем году", – рассказал основатель фонда Алексей Холоденко.
В фонде говорят, что за 2023 их комнаты посетило почти 6 тысяч детей.
Репортаж о благотворительных инициативах на Харьковщине: смотрите видео
Сегодня для детей прифронтовых регионов социализация чрезвычайно важна. Они радуются даже возможности просто увидеться со сверстниками. Многие из них вообще никогда не видели своих одноклассников вживую из-за длительного карантина, вызванного Covid-19, и войны.
По словам волонтеров, когда дети впервые приходят в их просторы, работники помогают им восстанавливать доверие к миру. Поэтому CodeIT4Life призывают местные власти выделять для детских комнат безопасные помещения, а сам фонд готов обустраивать их за все необходимые за свой счет.
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