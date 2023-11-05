Атака також зруйнувала магазин, що був розміщений поруч. На місці трагедії планують створити меморіал, щоб вшанувати пам'ять загиблих.

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Власник кафе розповів про трагедію

Анатолій Твердохлєбов, якому належало кафе, внаслідок терористичного російського обстрілу втратив і рідних, і бізнес.

Я у душі досі оплакую всіх. Говорити, і то важко. Усі спогади душать. Моя рідна сестра загинула, її чоловік, загинув племінник – її син зі своєю дружиною. Загинули 2 мої однокласниці. Майже всіх, хто загинув, я знав. З усіма спілкувався раніше. Це ті, хто всюди брав участь: й ремонт дороги треба зробити – бралися й ремонтували ями, вкладали свої гроші. Треба було кладовище почистити – збиралися всі і їхали, щось робили. Втрата божевільна,

– зазначив підприємець.

Він додав, що кафе було центром життя Грози, адже там відбувались усі події: поминки, весілля, дні народження. Ймовірно, чоловік відкриє торгову точку неподалік.

"Поставити магазин, і щоб туди ходили люди, я не наважуся. Може, десь поряд щось поставимо. Голова адміністрації дзвонив і говорив, що Нова пошта готова дати вагончик, щоб там торгувати, наприклад, хлібом. Я кажу: "Скажіть, на яких умовах, й будемо думати", – розповів Твердохлєбов.

Після такої трагедії він взагалі не планує відновлювати кафе.

"Відновлювати чи не відновлювати кафе після того, що сталося? У мене не підніметься рука чимось там торгувати, або відкривати кафе. Немає жодного бажання, тому що стільки людей загинуло", – наголосив чоловік.

Раніше він вже втратив кафе з літнім майданчиком у селищі Шевченкове – теж внаслідок ворожого ракетного удару.

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На місці трагедії хочуть створити меморіал

Житель села та родич загиблої родини Пантелеєвих Володимир Беспалий розповів, що місцеві хочуть створити меморіал.

У нашій родині четверо людей загинули. Меморіал запланували люди самі, місцеві: дружина моя – у неї загинули батьки та брат з невісткою. Ідея встановити меморіал з'явилася, тому що це в голові не вкладається: стільки людей загинуло одночасно. Такого у селі не було, і дай Боже, щоб не було й далі. Хотіли спочатку меморіальну дошку зробити. А потім подумали: територія-то велика. Вже на братській могилі цій, куди ракета прилетіла, ніхто будувати нічого не буде,

– заявив чоловік.

Власник закладу підтримує ідею створення меморіалу та готовий надати для цього землю.

"Говорять люди, щоб там поставити пам'ятник. Я не заперечую. Земля, виходить, моя – вона викуплена. Я її можу передати якимось способом. Для цього треба захотіти й зробити. Це вже пам'ятне місце. Туди всі приїжджають. Можна там встановити пам'ятник", – зауважив Твердохлєбов.

Для встановлення меморіалу спочатку потрібно спочатку розчистити територію, на якій досі залишаються руїни. Проте для цього не вистачає людей.

"Треба розчистити це все, а людей немає. В Шевченковому, переважно, жінки, а робота там важка – чоловіча. Техніка необхідна, екскаватор. Техніка є, але людей немає. Щоб екскаватор не стояв, треба, щоб люди працювали", – пояснив Беспалий.

За його словами, гроші для встановлення меморіалу готові надати волонтери з-за кордону. Його хочуть відкрити до роковин трагедії

Зверніть увагу! Місцеві жителі розповіли, що після окупації Грози брати Мамони, які й навели російську ракету, пішли на співпрацю із загарбниками. Вони почали працювати в окупаційній "поліції", разом з росіянами стояли на блокпостах та перевіряли односельців. За словами місцевих, брати Мамони були дуже жорстокими.